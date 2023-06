Offerte Amazon dal 12 al 18 giugno: prezzi mai visti per iPhone 14 Pro e notebook gaming MSI

Nuove Offerte del 14 giugno

Avete un'ampia scelta tra gli sconti del 14 giugno, visto che trovate smartphone e prodotti informatici di ogni genere. Non solo ci sono Samsung Galaxy A23 e i due iPhone 14 Pro e Pro Max, ma anche due notebook gaming di MSI, i processori AMD e Intel, cuffie e speaker JBL, ma anche la fotocamera mirrroless Canon EOS R10.

Offerte del 13 giugno ancora attive

Il protagonista delle offerte del 13 giugno su Amazon è l'estroso Samsung Galaxy S23 Ultra, disponibile al miglior prezzo nella colorazione lavanda. Da non lasciarsi scappare anche il Microsoft Surface Go 3 e SanDisk Portable SSD, senza dimenticare gli ottimi prezzi per il lettore ebook Kindle, la tastiera Logitech MX Keys e i tanti accessori in sconto.

Offerte del 12 giugno ancora attive

Per iniziare bene la settimana, il menu di Amazon propone sconti consistenti su una vasta serie di dispositivi. Tra quelli da non perdere segnaliamo subito il tablet Lenovo Tab P11, le cuffie wireless Sony WH-CH520 e il mouse wireless Logitech MX Master 2S, ma trovate anche diversi robot aspirapolvere e accessori per la ricarica ai migliori prezzi di sempre!

Offerte OPPO smartphone

Una marea di smartphone OPPO al minimo storico su Amazon, con prodotti per ogni tasca e ogni esigenza. Non solo due modelli della serie Reno8, ma anche il super economico OPPO A17 e il potente OPPO Find X5 Pro. Date un'occhiata ai prezzi nei box in basso.

Offerte GPU gaming

Se avete voglia di rinnovare il vostro PC gaming, ecco l'occasione giusta! Oggi trovate tre modelli di GPU a buon prezzo su Amazon, anzi ai rispettivi minimi storici assoluti sullo store. Parliamo della NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti in versione custom Zotac e delle due AMD Radeon con personalizzazione Sapphire.

Offerte Fossil Smartwatch

Se vi piacciono gli elegantissimi smartwatch connessi a marchio Fossil, oggi è il giorno giusto per acquistarli su Amazon a prezzo scontato! Da non perdere il Fossil Gen 6 Hybrid Stella, un modello molto raffinato ma anche molto smart.