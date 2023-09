Offerte Amazon dal 18 al 24 settembre: ribassi al minimo per iPhone 14 e auricolari Bluetooth

Tutti i migliori sconti tech da non perdere per questa settimana

Nuove Offerte - 18 settembre

La settimana delle offerte ricomincia con una bella selezione di prodotti popolarissimi! Su Amazon trovate gli sconti per il vendutissimo iPhone 14, per i monitor MSI e LG, per la scheda madre ASUS ROG Strix in doppia versione, ma anche per gli auricolari eccezionali Jabra Elite 4 e Sony WF-1000XM5, tutti ai migliori prezzi!

Nuovi iPhone 15

La nuova gamma di iPhone 15 è arrivata ufficialmente su Amazon! Sono già disponibili all'acquisto tutti i modelli e le colorazioni, dunque trovate iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, tutti riuniti nella lista a seguire.

Offerte Ring con coupon

Sconto esclusivo per gli utenti Prime! Usando il codice sconto che trovate a seguire potete avere uno sconto immediato di ben 80€ sull'acquisto di una delle due versioni del citofono smart di Ring. RING80 Il codice va inserito al momento del pagamento su Amazon e si attiva immediatamente. Disponibile solo per pochi giorni, dunque fate in fretta!

Offerte Motorola

Migliori prezzi mai visti per gli smartphone Motorola su Amazon Italia! Ci sono i super economici Moto G32 e Moto G72, ma anche e soprattutto dei top gamma come Motorola Edge 40 e il pieghevole Motorola razr 40, compattissimo e versatile come pochi!

Offerte Samsung Galaxy Book

Il Samsung Galaxy Book 3 torna in sconto su Amazon ed è in ribasso a prezzi mai visti prima. Ci sono tre modelli al minimo storico assoluto: il modello base con processore Intel Core i5-1335U, il Galaxy Book 3 360 con processore Intel Core i5-1340P e schermo a 360° e il più potente di tutti, il Galaxy Book 3 Pro.

Offerte OPPO

Ottimi smartphone e non solo per le nuove offerte OPPO disponibili su Amazon. Nella lista in basso trovate alcuni dei prodotti più recenti come OPPO A78, l'elegantissimo OPPO Reno 10 ma anche gli auricolari OPPO Enco Air 3.