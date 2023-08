Offerte Amazon dal 21 al 27 agosto: migliori prezzi mai visti per gli auricolari alieni di Huawei e tante cuffie

Nuove Offerte del 21 agosto

Le promozioni di inizio settimana sono molto particolari. Il re degli sconti è il nuovo visore per la realtà aumentata VIVE XR Elite, che non solo è al minimo storico assoluto ma vi regala anche 5 giochi gratis. Ci sono poi prodotti informatici molto interessanti come un SSD Crucial da 2 TB e una GPU Zotac RTX 3060 Ti. Da non perdere anche altri accessori a buon prezzo!

Offerte Amazon

Tanti prodotti Amazon a prezzo speciale! C'è tutta la nuova gamma di smart speaker con Alexa, sia i classici Echo Dot 5 con e senza orologio che il nuovo Echo Pop. Se vi piacciono gli smart display, trovate sconti per il modello Echo Show 10 ma anche per il bellissimo Echo Show 15. In più, ottimi prezzi anche per il nuovo modello di Echo Auto e il piccolo Air Quality Monitor.

Offerte Apple

Prezzi tra i migliori mai visti per gli Apple AirTag, per gli auricolari AirPods di terza generazione su Amazon Italia. Se vi piacciono i dispositivi Apple, questo è il momento giusto!

Offerte OPPO

Tornano le offerte OPPO su Amazon Italia con 4 prodotti ai migliori prezzi di sempre: ci sono i due smartphone OPPO A77 5G e OPPO A78 4G, ma anche gli auricolari true wireless OPPO Enco X e il tablet OPPO Pad Air. Li trovate tutti dai link a seguire!

Offerte Samsung TV

Smart TV ai minimi storici con ampia scelta: trovate prezzi eccezionali per i modelli da 50" a 85". Parliamo dei nuovi Samsung Crystal serie CU7000, vale a dire televisori 4K con supporto HDR e sistema smart integrato, perfetti per ogni salotto.

Offerte Xiaomi TV

La serie Xiaomi F2 con sistema smart Fire TV è in sconto ai prezzi più bassi su Amazon. Sono televisori economici ma di buona qualità, con tante funzionalità smart per supportare tutti i maggiori servizi streaming.

Offerte Sony Fotocamere

Doppia promozione per le fotocamere digitali a marchio Sony, disponibili a buon prezzo su Amazon Italia. Non solo trovate i due modelli da vlogging come ZV-1F e ZV-E10, ma anche la mirrorless Full Frame Sony A7 II disponibile in versione solo corpo macchina o in kit con l'ottica SEL2870.

Offerte Huawei

Sconti al minimo storico per i prodotti Huawei della gamma wearable. Molto convenienti gli smartwatch come Huawei Band 8 e Huawei GT 3, ma anche gli auricolari di ultima generazione come Huawei FreeBuds 5 e Huawei FreeBuds Pro 2. Li trovate tutti nella lista a seguire!

Offerte Cuffie e Speaker

Davvero niente male il lungo elenco di accessori audio che trovate a seguire, con alcuni dei migliori auricolari e speaker. Da non perdere i prodotti audio di Sony, sia le cuffie wireless Sony WH-CH520 che il piccolo speaker Bluetooth Sony SRS-XB13. La varietà dei prodotti Philips è davvero alta, ma non sottovalutate gli auricolari Redmi Buds 4.

Offerte Pulizia Smart

Se la pulizia è il vostro obiettivo, ecco gli sconti giusti per voi! Tenete la casa pulita con i robot aspirapolvere e le scope elettriche a marchio ECOVACS, Roborock, LEFANT e Ultenic, che vi permettono di avere prodotti molto efficienti al miglior prezzo su Amazon.