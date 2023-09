Offerte Amazon dal 25 settembre al 1 ottobre: cuffie per tutti i gusti!

Tutti i migliori sconti tech da non perdere per questa settimana

Nuove Offerte - 25 settembre

La settimana del 25 settembre comincia alla grande con sconti per tanti prodotti diversi. In cima alla lista ci sono due smartphone dal costo basso ma dalle ottime qualità, come Motorola moto e13 e Honor 90 Lite, ma più in basso trovate anche tante cuffie e auricolari true wireless, i controller per Xbox e Nintendo Switch, videocamere di sorveglianza e accessori domotici.

Offerte POCO smartphone

Ottimi prezzi per gli smartphone medio gamma a marchio POCO, che oggi sono super convenienti su Amazon. Trovate sconti da non perdere per POCO F5 e per POCO X5, sia in versione base che in versione Pro.

Offerte Oral-B + Echo Pop

Doppia promozione speciale per i nuovi spazzolini Oral-B iO, che non solo sono in sconto, ma vi regalano anche un Echo Pop e tanti accessori per la pulizia orale! Nella lista a seguire trovate i due bundle disponibili a ottimo prezzo, quelli con gli spazzolini iO10 e iO6.

Offerte Motorola

Migliori prezzi mai visti per gli smartphone Motorola su Amazon Italia! Ci sono i super economici Moto G32 e Moto G72, ma anche e soprattutto dei top gamma come Motorola Edge 40 e il pieghevole Motorola razr 40, compattissimo e versatile come pochi!

Offerte Samsung Galaxy Book

Il Samsung Galaxy Book 3 torna in sconto su Amazon ed è in ribasso a prezzi mai visti prima. Ci sono tre modelli al minimo storico assoluto: il modello base con processore Intel Core i5-1335U, il Galaxy Book 3 360 con processore Intel Core i5-1340P e schermo a 360° e il più potente di tutti, il Galaxy Book 3 Pro.

Offerte OPPO

Ottimi smartphone e non solo per le nuove offerte OPPO disponibili su Amazon. Nella lista in basso trovate alcuni dei prodotti più recenti come OPPO A78, l'elegantissimo OPPO Reno 10 ma anche gli auricolari OPPO Enco Air 3.