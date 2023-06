Offerte Amazon dal 26 giugno al 2 luglio: prezzi mai visti per tastiere meccaniche, tablet e domotica

Nuove Offerte del 26 giugno

Per iniziare bene la settimana abbiamo tante offerte interessanti a partire dal 26 giugno. Ci sono, ad esempio, ottimi prezzi per tablet Nokia e Lenovo, SSD portatile SanDisk, cuffie ASUS e Soundcore, ma anche sconti per webcam 4K e telecamere di sicurezza. Date un'occhiata all'ampia lista a seguire.

Offerte Realme 11 Pro

Sono arrivati ufficialmente su Amazon i nuovissimi Realme 11 Pro e Pro+ e sono già in sconto a prezzi molto interessanti! A seguire trovate tutti i quattro modelli disponibili nelle due belle colorazioni proposte. Fatevi tentare!

Offerte Giochi EA

Tanti giochi celebri tra le offerte speciali a marchio Electronic Arts, dedicate a PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Ovviamente vi segnaliamo l'ottimo sconto per FIFA 23 in versione Xbox, ma anche per It Takes Two, Need for Speed Hot Pursuit Remastered e altri ancora.

Offerte Tastiere EPOMAKER

Se vi piacciono le tastiere meccaniche, date un'occhiata alle super offerte per i prodotti EPOMAKER, mai visti a questi prezzi su Amazon Italia. Ci sono diversi modelli per la serie SKYLOONG GK75 e anche per l'estrosa gamma CoolKiller CK75.

Offerte LEFANT Robot aspirapolvere

Nuovi robot aspirapolvere in sconto su Amazon, con alcuni modelli LEFANT da non perdere. I prezzi sono tutti compresi tra 100€ e 220€, con diversi robot che supportano le tecnologie più moderne come navigazione LDS e doppia funzione con aspirazione e lavaggio.