Offerte Amazon dal 4 al 10 settembre: fuoritutto imperdibile per Apple, Google, OPPO, Logitech e LEGO

Tutti gli sconti tech da non perdere per questa settimana

Il mese di settembre ha portato una ventata di novità nella nostra raccolta delle migliori offerte della settimana su Amazon Italia e sugli altri store principali. Gli sconti di questi giorni sono tantissimi e tutti super convenienti, con una quantità di grandi nomi a prezzo ribassato che farà impallidire gli appassionati di promozioni online. Tra i prodotti da non perdere assolutamente ci sono gli iPad e i Mac di Apple, gli smartphone e gli auricolari OPPO, i nuovi medio gamma Google Pixel, gli accessori Logitech, gli smartwatch Amazfit, i set LEGO e molto altro ancora! A seguire vi lasciamo anche l'elenco con tutti i volantini attivi in questi giorni. Volantino Unieuro fino al 7 settembre

Volantino Euronics fino al 13 settembre

Volantino Expert fino al 13 settembre

Volantino MediaWorld fino al 14 settembre

Volantino Trony fino al 17 settembre

Nuove Offerte - 4 settembre

Tra le offerte del 4 settembre 2023 su Amazon Italia c'è un grande protagonista: Galaxy S23 Ultra, disponibile ad un prezzo davvero scontato grazie al cashback Samsung fino a 300€. Molto interessanti anche gli sconti per le cuffie JBL e Sennheiser, gli accessori domotici Nuki e Arlo, ma anche il piccolo powerbank INIU.

Offerte Apple

Super prezzi per iPad, Mac Mini e iMac con le nuove offerte Amazon dedicate al mondo Apple. Se vi piacciono i sistemi iPadOS e macOS, questo è il momento giusto per acquistare uno dei prodotti che trovate nella lista a seguire.

Offerte Google Pixel 7a

Tutti i nuovi Google Pixel 7a in sconto eccezionale con il nuovo bundle firmato Amazon. In confezione trovate non solo lo smartphone medio gamma più recente di Google, ma anche gli auricolari true wireless Pixel Buds A in colorazione abbinata. Da non perdere!

Offerte Motorola

Migliori prezzi mai visti per gli smartphone Motorola su Amazon Italia! Ci sono i super economici Moto G32 e Moto G72, ma anche e soprattutto dei top gamma come Motorola Edge 40 Pro e il pieghevole Motorola razr 40, compattissimo e versatile come pochi!

Offerte OPPO

Ottimi smartphone e non solo per le nuove offerte OPPO disponibili su Amazon. Nella lista in basso trovate alcuni dei prodotti più recenti come OPPO A57s e OPPO A78, l'elegantissimo OPPO Reno 10 ma anche gli auricolari OPPO Enco Air 3.

Offerte Notebook

Avete bisogno di un nuovo notebook con Windows 11? Allora fatevi tentare dalle tantissime offerte che trovate nell'elenco in basso. Una bella selezione con diversi modelli a marchio Acer, Lenovo, ASUS, MSI, LG e Predator, con tanti prodotti versatili e leggeri, ma anche alcune macchine da gaming di altissimo livello.

Offerte Bose

Auricolari e cuffie di alta qualità, però a prezzi molto aggressivi! Questa è la formula usata da Amazon per mettere in sconto i prodotti Bose, che non hanno bisogno di tante presentazioni. Hanno una qualità audio elevata e una tecnologia di cancellazione del rumore tra le migliori sul mercato.

Offerte Anker Soundcore

Fuoritutto per il mondo Anker Soundcore su Amazon Italia, con una bella selezione di prodotti audio e non solo in sconto ai migliori prezzi. Ci sono auricolari, cuffie e speaker, ma anche il piccolo proiettore portatile Anker Nebula Capsule ad ottimo prezzo!

Offerte Amazfit

Smartwatch per tutti i gusti e tutte le tasche con la nuova promozione Amazfit. I due modelli più economici sono Amazfit GTS 2 Mini e Amazfit GTR 2, ma se volete modelli più potenti ci sono l'elegante Amazfit GTR 4 e il resistentissimo Amazfit T-Rex 2.

Offerte Polar

Niente male le offerte Amazon per gli smartwatch Polar, perfetti per gli amanti della corsa e dell'allenamento all'aperto. Non solo sono resistenti e molto smart, ma permettono di tracciare al meglio le attività fisiche, dandovi tutti i dati più precisi per il vostro allenamento.

Offerte Logitech

Tornano le offerte Logitech su Amazon con alcuni accessori a prezzi irresistibili! I mouse in sconto sono due, il piccolo Logitech M330 SILENT PLUS e il più versatile Logitech MX Master 2S. Se avete bisogno di una tastiera multifunzione, c'è la sempre ottima Logitech K380, ma attenti anche alla webcam Logitech C920S HD Pro a prezzo ribassato.

Offerte Lefant

Robot aspirapolvere molto economici ma anche molto smart quelli che trovate nella lista in basso. Sono i nuovi modelli a marchio Lefant, tutti in sconto su Amazon a prezzi bassissimi. Si parte da soli 99€ per il modello più economico, per salire fino a 219€ per quello più caro.

Offerte LEGO

Tantissimi modelli LEGO in promozione a prezzi molto convenienti su Amazon! Ci sono set per tutti i gusti: da non lasciarsi sfuggire il piccolo set LEGO Icons Orchidea, il bellissimo quadretto LEGO Art Hokusai - La Grande Onda e il ricercatissimo LEGO Horizon Forbidden West: Collolungo, che si trova raramente in offerta!