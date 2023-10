Offerte Amazon dal 9 al 15 ottobre: doppio sconto con coupon per fotocamere e Smart TV

Tutti i migliori sconti tech da non perdere per questa settimana

Nuove Offerte - 9 ottobre

La settimana delle offerte Amazon inizia alla grande con tantissimi prodotti da non perdere. Sfruttate il coupon sconto di 200€ e acquistate la fotocamera Sony Alpha 7 IV al miglior prezzo di sempre. Date un'occhiata anche agli smartphone OPPO A98 e Motorola moto g32, ai notebook Samsung Galaxy Book2 GO e LG Gram 17Z90R e alle cuffie wireless Sony WH-CH520, sono tutti a prezzi ottimi!

Offerte Echo con Alexa

I nuovi smart speaker e smart display con Alexa della linea Echo sono in sconto ai minimi storici! Il piccolo Echo Pop costa solo 17€ in una qualsiasi delle colorazioni disponibili, ma anche Echo Dot 5 è acquistabile a costi bassissimi: potete scegliere tra versione con o senza orologio integrato.

Offerte Fire TV

Tornano in sconto speciale i prodotti della gamma Fire TV. Non solo trovate a metà prezzo le chiavette HDMI Fire TV Stick, ma c'è anche il potente Fire TV Cube. Inoltre, date un'occhiata anche al telecomando Pro per Fire TV, che ha un ottimo prezzo!

Offerte Kindle

Nuove offerte per tutti i Kindle su Amazon Italia. I prezzi non sono ai minimi storici ma i ribassi sono comunque molto convenienti! Ci sono sia il modello base a meno di 100€ che il Kindle Paperwhite e gli altri top gamma.

Offerte Smart TV

Televisori per tutti i gusti con gli sconti Amazon! Nella lista in basso trovate alcuni modelli a risoluzione 4K con tecnologie molto diverse tra loro. Il più economico è LG 65UR78006LK da 65", ma ci sono anche il Sony BRAVIA KD-50X80L a meno di 1.000€ e due prodotti di fascia alta come LG OLED evo 48" e anche TCL 75QM8B TV MiniLED 75".

Offerte Accessori Gaming

Avete bisogno di una nuova periferica per giocare su PC o console? Ecco i nostri consigli del giorno, con un mouse wireless leggerissimo Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2, un volante con pedaliera come Logitech G29 Driving Force e anche un controller a basso costo come 8BitDo Ultimate C.