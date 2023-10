6 TV da comprare oggi a partire da 349€: super sconti per Samsung, LG e Panasonic

Il lunedì può iniziare col piede giusto, almeno se siete alla ricerca di un televisore. Infatti, oggi abbiamo selezionato per voi i migliori TV da non perdere con gli sconti odierni: vi aspettano infatti 6 modelli di Smart TV in super offerta su Amazon Italia.

Il più economico è un The Frame di Samsung da 32'' a 349€, la cui risoluzione è solo FHD, ma basta spingersi poco più sopra per trovare un bel Samsung da 55'' della serie Crystal 4K a 449€. Molto interessante poi LG QNED da 50'', disponibile a 599€: non solo ha un bel design sottile e il comodo telecomando puntatore di LG, ma anche il supporto ai 120 Hz, perfetto per il gaming.

Nella lista in basso trovate gli Smart TV in offerta su Amazon con i vari modelli Samsung, LG e Panasonic disponibili, pronti per essere acquistati immediatamente. A seguire vi lasciamo anche i pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e per andare sulla pagina dei migliori sconti di Amazon.

