Motorola Razr 40 a 699€ e altri ottimi smartphone in sconto Amazon

Dopo la lista dei migliori notebook in offerta che potete acquistare in data odierna, adesso ci spostiamo sugli smartphone. Non è stato difficile effettuare una cernita grazie agli sconti Motorola attualmente in atto su Amazon, tramite i quali potrete risparmiare su molti dispositivi differenti.

Per chi desidera risparmiare il più possibile, è possibile puntare agli ottimi entry-level Motorola moto g32 (119€) e g72 (189€), altrimenti Motorola edge 40 pro a 699€ rappresenta un grande affare tra i telefoni di fascia alta, considerando che a bordo troviamo il potente Snapdragon 8 Gen 2. Buonissimo anche il prezzo del pieghevole Motorola razr 40, soli 699€.

Per acquistare gli smartphone Motorola oggi in sconto su Amazon basta cliccare sui pulsanti dedicati nei box in basso. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte.