Diventate fotografi veri con una Full Frame e due obiettivi al miglior prezzo mai visto

Se volete entrare nel mondo della fotografia professionale, oggi potrebbe essere il giorno giusto. Su Amazon Italia è disponibile una nuova offerta speciale per un bundle molto ricco e di altissima qualità, che include la mirrorless Panasonic Lumix S5 e ben due ottiche originali di Panasonic.

Il prezzo è al minimo storico: solo 1.599€ netti, con un taglio di prezzo molto importanti rispetto agli oltre 3.000€ del listino ufficiale. Pensate che il prezzo più basso recente era di 1.899€, quindi parliamo di un ribasso di 300€ rispetto all'ultimo sconto Amazon.

Il super bundle con codice DC-S5KCE-EG comprende la fotocamera Panasonic Lumix S5, l'obiettivo zoom Lumix S-R2060 (20-60 mm, F3,5-5,6) e l'obiettivo fisso Lumix S-S50 (50 mm, F1,8). Un bel kit molto versatile per fotografare in diversi contesti, sfruttando un hardware eccezionale.

Panasonic Lumix S5 monta all'interno un sensore CMOS Full Frame da 24,2 MP, dotato di stabilizzazione a 5 assi che compensa fino a 6,5 stop.

Ottima anche la capacità a livello video, visto che si possono registrare clip in 4K a 60 fps e 10 bit. Grazie al supporto della tecnologia Dual Native ISO e all'ottima gamma dinamica che arriva a 14 stop, la qualità d'immagine sarà sempre di alto livello anche in condizione di luce scarsa, sia per le foto che per i video.

