Pixel Buds Pro in regalo con Pixel 8: dritti nell'ecosistema Google!

Dopo aver presentato i suoi migliori smartphone di sempre, cioè Pixel 8 e Pixel 8 Pro, Google ha svelato una promozione speciale mediante la quale premia i clienti della prima ora: acquistando i nuovi telefoni entro il 12 ottobre, si riceveranno in omaggio gli auricolari Pixel Buds Pro, così da entrare a gamba tesa nell'ecosistema di Google. Vi basterà Pixel Watch 2 per completare il tutto!

In ogni caso, Pixel 8/Pixel 8 Pro e Pixel Buds Pro rappresentano una bella accoppiata. Questi ultimi riceveranno un grosso aggiornamento con funzionalità alimentate dall'I.A., che è poi il punto nevralgico attorno al quale orbitano i nuovi smartphone, soprattutto nel software coadiuvato da Android 14.

