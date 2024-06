POCO rinnova la sua linea entry-level e lancia finalmente su Amazon Italia il POCO M6 al prezzo speciale di 149€, quindi con 20€ di sconto rispetto all'importo effettivo di listino. Si tratta di uno smartphone progettato per chi desidera spendere il meno possibile, senza rinunciare alle prestazioni.

Il POCO M6 è caratterizzato da un display 6,79'' Full HD+ a 90 Hz ed è alimentato dal processore MediaTek Helio G91-Ultra, il quale promette buone performance per attività quotidiane e gaming leggero. La fotocamera principale è da 108 MP, con al fianco 6 GB di RAM e 128 di memoria interna.

Buona poi l'autonomia, come da tradizione POCO: a bordo c'è infatti una batteria da 5.030 mAh, con tanto di supporto alla ricarica veloce da 33W. Sul fronte del design non ci sono grandi sorprese, essendo molto simile ad altri esponenti dell'azienda, vista l'estetica minimale e pulita.

Ci sono tre colorazioni disponibili per POCO M6 e potete consultarle sia nei box in basso, sia a questo link.

