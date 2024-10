Le carte Pokémon e le Magic in offerta per il Prime Day: bundle esclusivi e da collezione, raccolte di bustine e mazzi

Il Prime Day di autunno 2024 di Amazon si protrarrà fino alle 23:59 del 9 ottobre. Fino ad all'ora diverse migliaia di prodotti sono proposti a prezzi scontati, con tagli di prezzo più o meno golosi di cui approfittare.

E come per altre occasioni, anche stavolta è possibile recuperare vari articoli delle linee Pokémon GCC (il gioco di carte collezionabili) e Magic: The Gathering a prezzi scontati.

C'è una buona selezione di prodotti per entrambi i giochi di carte, non necessariamente delle espansioni più recenti, ma comunque non manca qualche gradita sorpresa.

Come di consueto abbiamo diviso le offerte per categorie. Cliccando qui volate a quelle relative alle Magic, mentre cliccando qui direttamente a quelle Pokémon GCC. Nelle sezioni trovate le sotto categorie relative ai mazzi precostruiti (i Commander per le Magic), ai bundle speciali, alle raccolte di bustine e simili.

