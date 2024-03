Le carte Magic e Pokémon in sconto per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

A dirla tutta, per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon non ci sono stati grandi sconti per i giochi di carte collezionabili, fra cui appunto Magic: The Gathering e Pokémon GCC protagonisti di questo articolo. Anche altri giochi, come Lorcana, l'altrettanto recente Star Wars Unlimited e Yu-Gi-Oh non sono stati scontati per l'occasione, se non rarissime eccezioni comunque non particolarmente degne di nota. Oggi 25 marzo, ultimo giorno delle offerte di primavera, c'è qualcosa in più da segnalare.

Badate bene, non sono sconti da stracciarsi le vesti. Qualcosa di interessante c'è, come gli sconti sui bundle dedicati alla nuovissima espansione Pokémon, ma c'è anche dire che in generale qualsiasi sconto sui giochi di carte collezionabili è ben gradito, visto che non sono soggetti a grandi fluttuazioni di prezzo. Detto questo, di seguito trovate le offerte sulle carte Pokémon (anche premendo qui) o quelle sulle carte Magic: The Gathering (anche premendo qui).

Alternativamente, se cercate altre promo tech o semplicemente volete dare uno sguardo a tutte le offerte di Primavera Amazon, vi basterà premere sui due pulsanti sottostanti. Il primo porterà alla nostra raccolta di articoli con prodotti selezionati a mano dal team, il secondo direttamente su Amazon.

