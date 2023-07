8 portatili davvero economici per il Prime Day 2023!

Torniamo a parlare di portatili in sconto per questo Prime Day 2023 con una nuova selezione (qui trovate quella "principale") dedicata solo ai modelli più economici. Partiamo infatti da appena 239 euro, fino a un massimo di 699 euro, con soluzioni adatte allo studio, al lavoro e anche al gioco. Prima di partire vi ricordiamo la nostra pagina con tutte le offerte Prime Day che abbiamo selezionato. E occhio anche al nostro canale Telegram, dove vi segnaliamo le offerte lampo che per ragioni di tempo non trovano spazio sul sito. Canale Telegram Offerte

Portatili economici Prime Day 2023

Notebook sotto i 250€

Siamo nella fascia bassissima del mercato, con due soluzioni entrambe basate su processori Celeron e archiviazione eMMC. È chiaro quindi che la velocità qui non sia minimamente di casa. Il Chromebook di HP avrà un po' più di respiro per sua stessa natura, ma se aveste bisogno per forza di Windows c'è l'alternativa di ASUS.

Notebook sotto i 500€

Quattro valide alternative, tutte con ampio schermo da 15,6'' full HD, a partire da due i3-1115G4, adatto magari per le cose più semplici (il modello di ASUS ha il doppio di archiviazione, per il resto i due notebook sono sovrapponibili), fino a due i5, più versatili. Questi ultimi due sono molto simili, al netto del processore: l'i5-1235U dovrebbe forse regalare qualcosa in più in termini di autonomia a lieve scapito delle performance, ma sono cose che non è sempre facile notare; sul fronte grafico i due processori sono identici, e in generale ci sentiamo di dire che l'esperienza sarà sovrapponibile.

Notebook sotto i 700€