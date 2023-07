A seguire trovate tutti i termini e le condizioni della promozione per Amazon Prime. Vi consigliamo di leggere in dettaglio tutte queste informazioni, in modo da capire meglio come approfittare dello sconto Amazon.

Ammissibilità:

Questa offerta è valida solo per i clienti che soddisfano ciascuno dei seguenti requisiti (i "Clienti Idonei"):

Il cliente si trova in Italia e ha un indirizzo di fatturazione italiano

Il cliente ha ricevuto un'e-mail da Amazon che promuove l'offerta o ha cliccato su un banner promozionale su Amazon.it

Durante il Periodo dell'Offerta (come di seguito definito), il cliente deve (1) attivare la promozione sulla pagina dell'offerta che si trova al link https://www.amazon.it/b?node= 22779500031; (2) iscriversi al periodo d'uso gratuito di 30 giorni di Amazon Prime tra le ore 10.00 del 26 giugno 2023 e le ore 23:59 del 12 luglio 2023.

Al termine del periodo d'uso grautito di 30 giorni, l'iscrizione ad Amazon Prime si rinnova automaticamente a 4.99€ al mese o a 49.90€ all'anno. Consulta i Termini e Condizioni Amazon Prime (https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=201279600) che accetti iscrivendoti al periodo d'uso gratuito.

Offerta:

I Clienti Idonei che soddisfano ciascuno dei requisiti di ammissibilità sopra indicati riceveranno un buono sconto di 10€ che si applicherà automaticamente al loro account Amazon, in conformità ai presenti Termini e Condizioni. Il buono sconto di 10€ deve essere utilizzato tra le ore 10.00 del 26 giugno 2023 e le ore 23:59 del 12 luglio 2023. Il buono sconto di 10€ è applicabile solo agli ordini idonei di importo totale o superiore a 30€.

Periodo dell'Offerta:

L'Offerta è disponibile solo per i Clienti Idonei che soddisfano le condizioni sopra indicate ed è valida dalle ore 10.00 del 26 giugno 2023 e le ore 23:59 del 12 luglio 2023 (a meno che 10.000 Clienti Idonei aderiscano all'Offerta sul proprio account Amazon prima di questa data, nel qual caso la promozione terminerà anticipatamente) (il "Periodo dell'Offerta").

Una volta soddisfatti i requisiti di amissibilità sopra indicati, il buono sconto di 10€ sarà automaticamente applicato all'account del Cliente Idoneo e potrà essere utilizzato per il successivo acquisto idoneo di valore pari o superiore a 30€. Amazon invierà una mail ai Clienti Idonei per confermare che il buono sconto di 10€ è stato aggiunto all'account del cliente entro 3 giorni dal completamento delle azioni necessarie per ricevere il buno sconto. Il buono sconto scadrà (e sarà rimosso dall'account del cliente) alle ore 23:59 del 12 luglio 2023.

L'Offerta è valida solo per gli ordini che soddisfano i seguenti requisiti (gli "Ordini Idonei"):

Il buono sconto può essere utilizzato per acquistare prodotti venduti e spediti da Amazon su Amazon.it, ad esclusione di dispositivi Amazon, contenuti digitali, libri e e-book, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), Buoni Regalo Amazon, Amazon Luxury, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo, offerte su prodotti ricondizionati o dispositivi Amazon o prodotti venduti da venditori terzi su Amazon.it o prodotti e servizi venduti su ogni altro sito, anche se "Gestito da Amazon.it" o "Idoneo Prime".

Il Buono Sconto non può essere utilizzato su articoli venduti da venditori Amazon diversi da "Amazon IT" (ad es. l'offerta non si applica quando il venditore è "Amazon UK", "Amazon FR", ecc.).

L'Offerta può essere applicata una sola volta per ciascun cliente e account idoneo. Il vantaggio massimo che ogni Cliente Idoneo puoi ricevere da questa Offerta è di 10€.

L'Offerta si applica solo se viene selezionata la stessa modalità di consegna per tutti gli articoli idonei. Controlla la sezione «Dettagli di spedizione» durante il checkout per confermare che tutti gli articoli idonei abbiano la stessa modalità di consegna.

L'Offerta non può essere utilizzata per ordini preesistenti o combinata con altre offerte.

L'offerta è soggetta a un requisito di acquisto minimo di 30€. Se:

rimuovi gli articoli idonei dal carrello, in modo tale che il totale del valore di acquisto degli articoli idonei rimanenti al momento del pagamento risulta inferiore al requisito di acquisto minimo di 30€, il buono sconto non sarà applicabile;

annulli l'ordine per un Articolo idoneo (in modo tale che il valore totale di acquisto degli Articoli idonei rimanenti risulta inferiore al requisito di acquisto minimo di 30€), il buono sconto non sarà applicabile;

restituisci un Articolo idoneo (in modo tale che il valore totale di acquisto degli articoli inclusi nell'ordine idoneo che hai scelto di tenere risulta inferiore al requisito di acquisto minimo di 30€), Amazon si riserva il diritto di addebitare (utilizzando il metodo di pagamento utilizzato per l'ordine originale e senza ulteriore avviso) il buono sconto ricevuto nell'ambito dell'Offerta.

*Se utilizzi il nostro metodo di ordine 1-Click, il buono sconto non si applica al tuo ordine.

L'Offerta è disponibile solo per i primi 10.000 clienti idonei che soddisfano questi Termini e Condizioni.

Il Buono Sconto non è trasferibile e non può essere rivenduto.

Amazon si riserva il diritto di modificare o annullare l'Offerta in qualsiasi momento, qualora eventi o cause al di fuori del suo controllo compromettano l'esecuzione o influiscano sull'offerta in altro modo.

In caso di violazione di uno qualsiasi di questi termini, l'Offerta non sarà valida.

