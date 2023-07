Colpo di scena, il Prime Day non è finito! Ancora tantissime offerte attive agli stessi prezzi

Il Prime Day 2023 è ormai finito, ma su Amazon Italia sono rimaste attive alcune offerte davvero eccezionali. In questo articolo trovate oltre 40 prodotti ancora in sconto, con prezzi molto simili a quelli delle promozioni Prime Day, anzi in alcuni casi addirittura più bassi! Il vantaggio di queste nuove promozioni è che non bisogna essere utenti Prime per poter avere accesso allo sconto, quindi sono ancora più convenienti! Se non avete sfruttato gli sconti nelle giornate precedenti, avete un'ultima opportunità per farlo oggi: si possono ancora fare grandi affari, ma fate in fretta! A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale.

Offerte Smartphone

Alcuni dei migliori sconti rimasti attivi dopo il Prime Day riguardano gli smartphone, con prezzi davvero eccellenti. Ci sono i sempre ottimi Samsung Galaxy S23 Ultra e Google Pixel 7a, ma anche i nuovi medio gamma della serie OPPO Reno 10, con un modello base e una versione Pro, e i super economici Redmi 12 appena lanciati.

Offerte Dispositivi Amazon

Tra i prodotti rimasti ancora in sconto dopo il Prime Day ci sono addirittura alcuni dispositivi Amazon: in particolare trovate ad ottimi prezzi lo smart speaker Echo Studio e due lettori ebook di alta qualità come Kindle Paperwhite (16 GB) e Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB). Sono tutti a pochi euro in più rispetto ai rispettivi minimi storici.

Offerte LG Monitor

Una valanga di monitor LG a prezzi eccezionali, addirittura più bassi rispetto al Prime Day. Qualunque sia la vostra esigenza, nella lista in basso trovate il prodotto che fa per voi: ci sono sia i monitor professionali che i pannelli da gaming, con alcuni modelli Ultra Wide da non lasciarsi sfuggire.

Altre Offerte

Nella lista a seguire trovate tantissimi altri prodotti per ogni esigenza, tra i quali vanno assolutamente segnalati grandi nomi come le cuffie wireless Sony WH-CH720N, i televisori TCL 50CF630 e Samsung The Frame QE43LS03BGUXZT, la piccola Apple Pencil e i vari accessori per la domotica.