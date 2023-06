Prime Day 2023 ufficiale 11 e 12 luglio: tutte le offerte in anticipo

Stanno arrivando le nuove offerte speciali del Prime Day 2023! Anche per quest'anno Amazon Italia ha deciso di fare due giorni interi di sconti solo per i clienti Prime, per la precisione 11 e 12 luglio 2023. Ma attenzione, perché l'evento non si limiterà solo ai ribassi, perché ci saranno anche le Esperienze Prime Day e tante promozioni esclusive per i servizi Amazon.

