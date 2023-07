Prime Day 2023 inizia prima col 2x1 per i dispositivi Amazon: Echo, Ring e Blink ai migliori prezzi

Arrivano sin da oggi le prime offerte anticipate per il Prime Day 2023! Da ora potete sfruttare gli sconti esclusivi per i migliori prodotti dell'ecosistema Amazon, grazie ai ribassi speciali per Echo, Ring, Blink, eero e tanto altro. Attenzione perché tutte le offerte descritte sono riservate agli utenti Amazon Prime, dunque dovete essere abbonati al servizio per poterle sfruttare: fatelo subito andando a questo indirizzo. A seguire vi lasciamo il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Indispensabile per il Prime Day!

Offerte Echo

Cominciamo con le offerte eccezionali per i prodotti dell'ecosistema Echo, quelli dotati di tutte le funzionalità di Alexa. Per prima cosa, c'è un ottimo 2x1 sui Dot e gli Show: acquistando due unità dello stesso prodotto e usando il coupon dedicato potrete avere uno sconto del 50% sul totale dell'ordiine! Per acquistare due Echo Dot 5 al prezzo di uno basta aggiungere due unità dal link in basso e usare il codice sconto che trovate a seguire: ECHODOT

Per Echo Show 5 vale lo stesso discorso: dovete aggiungere due unità del prodotto dal link in basso e poi usare il coupon che vedete di seguito al momento del pagamento: ECHOSHOW5

Ci sono poi anche sconti molto interessanti per i bundle con Echo Dot o Echo Show 5 e l'accessorio smart TP-Link Tapo P110 Smart Plug. In questo caso non servono codici particolari, basta aggiungere il prodotto nel carrello di Amazon per acquistarlo al prezzo indicato.

Offerte Accessori Amazon

Sono molto convenienti anche gli accessori a marchio Amazon, proposti in questo primo anticipo di offerte Prime Day 2023. Nell'elenco a seguire trovate il Telecomando vocale Alexa Pro compatibile con i dispositivi Fire TV, il piccolo Amazon Smart Air Quality Monitor per misurare la qualità dell'aria e la sempre utile Amazon Smart Plug.

Offerte Blink

Se avete bisogno di accessori per la videosorveglianza, i prodotti della gamma Blink sono tra i migliori in assoluto, soprattutto ai prezzi scontati proposti oggi su Amazon. Ci sono sia le telecamere di sicurezza che i citofoni smart di ultima generazione, tutti in offerta esclusiva solo per utenti Prime.

Offerte Ring

Altre offerte per la sorveglianza sono quelle di Ring, che taglia i prezzi di tutta la gamma di security-cam per interno e per esterno, ma anche e soprattutto per il nuovo Ring Intercom, un citofono smart di ultima generazione, lanciato da pochissimo su Amazon.

Offerte eero Router

I prodotti della linea Amazon eero sono quelli giusti per creare una rete mesh in grado di coprire tutta la casa con una connettività Wi-Fi ad alte prestazioni. Trovate vari kit con modem e router a prezzi mai visti prima, sia quelli base che quelli della nuova gamma eero 6+ e eero Pro 6E.