Guida al Prime Day 2023: tutti i consigli per risparmiare di più

Una cosa ovvia che tanti utenti dimenticano è che per sfruttare le offerte del Prime Day è assolutamente necessario essere iscritti al programma Amazon Prime. I clienti che non hanno un abbonamento Prime non possono attivare gli sconti sulle pagine dei prodotti in promozione Prime Day, dunque si perdono le migliori offerte di Amazon Italia!

Se non volete essere tra questi, potete abbonarvi immediatamente a Prime cliccando sul pulsante a seguire, oppure leggere la nostra guida su come abbonarsi ad Amazon Prime per avere tutte le istruzioni complete. Per chi non è mai stato cliente Prime, ci sono 30 giorni di prova gratis da sfruttare!