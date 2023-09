Sapevamo già che a ottobre ci sarebbe stato una sorta di Prime Day, e anche se non si chiamerà proprio così, ora sappiamo quando sarà. Amazon ha infatti appena annunciato che la "Festa delle Offerte Prime" si terrà il 10-11 ottobre 2023 in 19 paesi in tutto il mondo, tra i quali anche l'Italia ovviamente. Per la precisione gli sconti inizieranno alle 00:00 del 10 ottobre e termineranno alle 23:59 dell'11 ottobre.