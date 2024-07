Seguiamo il Prime Day da quasi dieci anni e questo è quello che compreremmo a occhi chiusi

Il Prime Day esiste dal 2015 e, da quasi dieci anni, noi del team di SmartWorld tracciamo gli sconti proposti da Amazon, selezionando ogni volta le migliori offerte del Prime Day e raccogliendo la nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata, con gli sconti più ghiotti. Dopo l'entusiasmo delle prime edizioni, molti hanno iniziato a pensare che le offerte del Prime Day non siano così entusiasmanti. Anche se forse è vero che i primissimi anni c'erano degli sconti più corposi, non si può certo dire che manchino le offerte interessanti. Per questo motivo, noi del team abbiamo selezionato 3 prodotti che abbiamo comprato (o che compreremmo, se non ce l'avessimo già) a occhi chiusi al prezzo proposto. Trovate la nostra selezione di prodotti qui sotto; se volete restare aggiornati su tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, ricordatevi di seguirci sul nostro canale Telegram, mentre dal pulsante qui sotto potete raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. Offerte AmazoN PRIME DAY

Indice

Emanuele consiglia:

Stazione meteo Netatmo Tutta la famiglia di prodotti Netatmo, accessori compresi, sono scontati per il Prime Day. Se avete già questo sistema è il momento perfetto per espanderlo (come nel mio caso), ma altrimenti potete anche partire da zero con il kit base e magari arricchirlo da subito con qualche altro componente. Non fateveli sfuggire, perché questi non prodotti non sono mai costati così poco.

Nest Cam (a batteria) Questo prodotto non va scontato praticamente mai. Anche in questo caso potete espandere la vostra rete oppure partire da zero. Non servono hub e funzionano egreciamente. Non è un prodotto economico e per sfruttarle al meglio serve l'abbonamento Nest, che però vi ripagherà sicuramente.

Tineco detergente Se avete un robot lavapavimenti o una scopa lavapavimenti di sicuro avrete sentito il desiderio di massimizzare la pulizia con un detergente. Sapete però sicuramente come sia altamente consigliato usare solo detergenti specifici per non intasare i componenti di questi dispositivi. Oggi è il momento di comprare uno di questi detergenti scontati (per la prima volta).

Nicola consiglia:

XGIMI Horizon Pro 4K Un bel proiettore cambia il modo di gustarsi certi film e dà emozioni che una TV, per quanto buona, semplicemente non può dare. Questo modello di XGIMI in particolare coniuga benissimo qualità e prezzo, ma chi abbia possibilità di spendere di più può valutare anche la variante "Ultra".

MacBook Air MacBook Air è ad oggi il miglior portatile che ci sia, per la maggior parte degli utenti. Ha tutto ciò che si potrebbe desiderare: display di alta qualità, tastiera e trackpad comodi, prestazioni e autonomia. Scegliere fra 13 o 15 pollici è solo un fatto di esigenze personali, ma in ogni caso il risultato non cambia. Occhio però allo spazio di archiviazione: quello cambia davvero!

Pixel 8 Pro I Pixel sono ormai da un paio di anni una assoluta garanzia, la vera alternativa ad iPhone con Android. Anzi, sono anche migliori sotto tanti punti di vista. È vero che sono in arrivo i Pixel 9, ma proprio per questo l'8 Pro scontato del 35% è davvero ghiotto, e con il supporto software di Google la longevità non sarà un problema.

Vezio consiglia:

LG 27GR75Q UltraGear Giocare su PC ha tutto un altro sapore con un monitor ad alto refresh rate. Meglio ancora se il pannello è un IPS di qualità, come nel caso di questo modello LG. Parliamo di un monitor da 27" con risoluzione QHD (1440p) e frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, con compatibilità per NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium. A meno di 200€ è un affare eccezionale.

Instax mini LINK 2 Ok, belle le fotocamere istantanee, ma cosa ve ne fate delle migliaia di foto che avete già nella galleria dello smartphone? Stampate quelle, che sono anche più belle delle foto scattate direttamente da una fotocamera istantanea! Con questa piccola stampante portatile potete mettere su pellicola le vostre migliori foto, stampando direttamente da smartphone. Oggi il prezzo è al minimo storico assoluto.

Nuovo Amazon Echo Spot (modello 2024) Il piccolo Echo Spot risolve uno dei problemi classici degli smart speaker: vi permette di avere le informazioni a schermo. Potete vedere chiaramente che ore sono, che canzone sta suonando o che tempo fa, basta un solo sguardo! Certo, potete farlo anche con i dispositivi Echo Show, ma questo costa molto meno. Il prezzo di lancio è strepitoso.

Lorenzo consiglia:

Dreame R20 Se cercate la miglior scopa elettrica per rapporto qualità prezzo siete nel posto giusto. La R20 coniuga buona potenza, autonomia stellare, tanti accessori in confezione e un'esperienza di utilizzo davvero al top. E la pagate meno di 300€!

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L La cosa sorprendente della Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L è che è migliore in tutto rispetto al precedente modello e costa pure meno. Altro grosso vantaggio offerto? Ha funzionalità smart che non tutte hanno, visto che si può anche accendere e far partire da remoto.

Hotel Qui si entra nel genere della "nostalgia canaglia": la riedizione 2024 del mitico Hotel, con il suo tabellone dotato di riproduzioni tridimensionali degli alberghi di lusso. Consigliato per 2, 3 o 4 giocatori, è uno di quei titoli competitivi / strategici evergreen che si lascia giocare anche dagli appassionati più sfegatati di giochi da tavolo, quelli che solitamente prediligono giochi più moderni e complessi.

Giorgio consiglia:

Nothing Ear (a) I Nothing Ear (a) ci sono piaciuti così tanto che li ho consigliati ad amici e parenti, ciascuno dei quali è rimasto estremamente soddisfatto. Sono un modello di cuffiette eccezionale, a cui non manca nulla: cancellazione attiva del rumore, audio Hi-Res con LDAC e persino il Multipoint. Per non parlare poi della comodità, sono leggerissime!

Logitech G G435 LIGHTSPEED Parliamo sempre di audio, ma adesso ci spostiamo sulle cuffie da gaming. In realtà, queste Logitech G G435 LIGHTSPEED sono tra i migliori modelli in questa fascia di prezzo, non a caso le ho consigliate a decine e decine di persone, sia per lavorare, sia per giocare. Hanno un'autonomia di 18 ore, un bel microfono e dei padiglioni davvero molto comodi, oltre ad essere compatibili con la doppia connessione, a scelta tra dongle wireless o Bluetooth.

Govee Lyra Vi ho mai raccontato di quanto mi piacciono le lampade da terra? Vabbè, lo faccio ora! Govee Lyra è una bellissima lampada smart da pavimento con illuminazione completamente personalizzabile. Vi basta metterla in un angolo e poi divertirvi a scegliere l'effetto d'atmosfera che vi piace di più tramite il telecomando o meglio ancora via app. Dà tutto un altro tocco alla stanza nella quale la installerete, tanto è vero che adesso voglio piazzarle in tutta la casa.

Giuseppe consiglia:

Sony WH-1000XM4 Sony è una garanzia per le cuffie con cancellazione del rumore, e se non avete mai provato delle cuffie con ANC non sapete cosa vi state perdendo. Il piacere di lavorare o studiare senza essere assillati dai rumori esterni è davvero impagabile. A questo Prime Day ci sono in offerta gli ultimi due modelli di Sony (ossia M5 ed M4): ovviamente le M5 sono leggermente migliori e se potete permettervele ben venga, ma se volete risparmiare qualche decina di euro, le WH-1000XM4 sono ancora un prodotto eccellente (e perfino più comode, sotto certi punti di vista).

Anker MagGo Base di Ricarica 3-in-1 Da un paio di mesi, questa base di ricarica 3 in 1 di Anker è diventata la migliore amica del mio comodino: un solo caricabatteria per caricare contemporaneamente iPhone, Apple Watch e AirPods (o qualsiasi altro modello di auricolare con ricarica wireless). Non solo è comodo e ben pensato, ma il caricatore per iPhone ha certificazione Qi2 (quindi ricarica a 15W, e non solo a 7W come la maggior parte dei caricabatteria senza fili) e il tutto si può trasportare facilmente quando si viaggia, per portarsi dietro un solo caricatore.

Dixit Dixit è ormai un classico moderno dei giochi da tavola, nonché uno dei miei party game preferiti. La meccanica alla base è facilissima, adatta anche a chi non è ferrato con i giochi da tavola: il narratore di turno sceglie una carta dalla propria mano, la gioca coperta e dà una breve descrizione, evocativa. Tutti gli altri giocatori giocano una carta dalla propria mano che può corrispondere a quella descrizione, poi si svelano le carte e tutti scommettono su qual è la carta giocata dal narratore. Nella sua semplicità, Dixit funziona sempre ed è uno di quei giochi che non solo diverte, ma stimola anche le discussioni con amici e conoscenti.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.