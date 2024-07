Cerchi memorie per il tuo PC? Ecco SSD, RAM ed SD in offerta Prime Day

La memoria non basta mai! Ora che abbiamo iniziato con le banalità, veniamo al sodo. In questa guida all'acquisto abbiamo raccolto tutti i tipi di memorie di cui potresti avere bisogno: SSD (e anche qualche HDD), RAM e schede SD. Questa raccolta fa parte di una lunga serie che abbiamo raccolto nella pagina con le migliori offerte Prime Day, dove troverai tanti altri dispositivi e accessori di elettronica. Imperdibile è poi la nostra selezione delle TOP 10, dove in ogni momento ci saranno i 10 prodotti Prime Day da non farsi sfuggire. Ricorda però che ci sono anche tante offerte lampo e promozioni in tempo reale che non riporteremo sul sito per mancanza di tempo materiale (spesso vanno esauriti molto rapidamente). Per questo motivo puoi seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo puoi attivare le notifiche in tempo reale per non perdere nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto puoi invece raggiungere la pagina con tutte le promozioni attive su Amazon. Offerte AmazoN PRIME DAY

Crucial P3 Plus SSD 2TB Ecco un bell'SSD interno PCIe Gen4 NVMe M.2 da ben 2 TB. C'è tutto lo spazio che serve per la maggior parte degli utilizzi e anche di più, il tutto ad alta velocità. Non è un acquisto su cui ragionare molto, c'è solo da prenderlo al volo!

SanDisk 256GB Extreme PRO Se vuoi registrare video in 4K, questa scheda è perfetta. Tanta capienza, tutta l'affidabilità del marchio SanDisk, e un ottimo prezzo. Nella selezione più ampia qui sotto trovi anche schede più veloci, adatte anche per filmati in 8K, ma non ha senso spendere di più solo per una maggiore velocità se non la sfrutti,

Corsair DDR4 (2x32GB) Se vuoi tanta RAM per il tuo PC, qui ne trovi in abbondanza. Non saranno le più veloci sul mercato, ma il prezzo è molto buono, e 64 GB fanno sempre tanta gola!

Glossario

Per capire meglio le differenze tra i prodotti presenti qui sopra ecco una serie di termini utili, con le loro definizioni. M.2 : è uno standard di fattore di forma per schede di espansione interne, tra cui gli SSD. Definisce le dimensioni fisiche e il connettore del dispositivo

: è uno standard di fattore di forma per schede di espansione interne, tra cui gli SSD. Definisce le dimensioni fisiche e il connettore del dispositivo SATA (Serial ATA) : è un'interfaccia utilizzata per collegare i dispositivi di archiviazione alla scheda madre di un computer. Offre velocità di trasferimento di circa 600 MB/s.

: è un'interfaccia utilizzata per collegare i dispositivi di archiviazione alla scheda madre di un computer. Offre velocità di trasferimento di circa 600 MB/s. PCIe : è un'interfaccia utilizzata per collegare vari componenti hardware, come schede grafiche, SSD e schede di rete, alla scheda madre di un computer. PCIe utilizza corsie multiple (x1, x4, x8, x16) per consentire trasferimenti simultanei, migliorando le prestazioni e la flessibilità del sistema. Offre velocità che arrivano fino a 64 GB/s (PCIe 5.0 x16).

: è un'interfaccia utilizzata per collegare vari componenti hardware, come schede grafiche, SSD e schede di rete, alla scheda madre di un computer. PCIe utilizza corsie multiple (x1, x4, x8, x16) per consentire trasferimenti simultanei, migliorando le prestazioni e la flessibilità del sistema. Offre velocità che arrivano fino a 64 GB/s (PCIe 5.0 x16). NVMe: è un protocollo di comunicazione progettato specificamente per SSD che utilizza l'interfaccia PCIe. Offre prestazioni molto elevate rispetto ai tradizionali protocolli come AHCI. Per quanto riguarda in particolare le schede SD, le cose sono molto confusionarie. Video speed class : rappresenta la velocità minima di scrittura garantita in megabyte per secondo (MB/s) V6: Velocità minima di scrittura di 6 MB/s. (full HD) V10: Velocità minima di scrittura di 10 MB/s. (full HD) V30: Velocità minima di scrittura di 30 MB/s. (4K) V60: Velocità minima di scrittura di 60 MB/s. (8K) V90: Velocità minima di scrittura di 90 MB/s. (8K)

: rappresenta la velocità minima di scrittura garantita in megabyte per secondo (MB/s) UHS Speed Class : U1: Velocità minima di scrittura di 10 MB/s. U3: Velocità minima di scrittura di 30 MB/s.

: UHS Bus Interface : UHS-I: Supporta velocità di trasferimento dati fino a 104 MB/s. UHS-II: Supporta velocità di trasferimento dati fino a 312 MB/s. UHS-III: Supporta velocità di trasferimento dati fino a 624 MB/s.

: Classi di velocità schede SD Class 2: Velocità minima di scrittura di 2 MB/s. Class 4: Velocità minima di scrittura di 4 MB/s. Class 6: Velocità minima di scrittura di 6 MB/s. Class 10: Velocità minima di scrittura di 10 MB/s.

E infine veniamo alle memorie RAM. DDR (Double Data Rate): una tecnologia di memoria RAM che consente il trasferimento dati sia sul fronte di salita del ciclo di clock che su quello di discesa, raddoppiando la velocità rispetto alle memorie SDR (Single Data Rate). Vengono indicate con un numero crescente: la più recente è la DDR5, che è anche, logicamente, la più veloce.

(Double Data Rate): una tecnologia di memoria RAM che consente il trasferimento dati sia sul fronte di salita del ciclo di clock che su quello di discesa, raddoppiando la velocità rispetto alle memorie SDR (Single Data Rate). Vengono indicate con un numero crescente: la più recente è la DDR5, che è anche, logicamente, la più veloce. DIMM (Dual In-line Memory Module): è una categoria generale di moduli di memoria. UDIMM (Unbuffered Dual In-line Memory Module): è un tipo di modulo di memoria RAM non registrata, priva di buffer tra il modulo e il controller della memoria. Solitamente utilizzate in desktop e laptop, le UDIMM sono più veloci e meno costose delle RDIMM. RDIMM (Registered Dual In-line Memory Module): utilizzate principalmente nei server e nelle workstation. Questi moduli di memoria hanno un buffer tra la memoria e il controller della stessa. Questo rende le RDIMM più stabili e affidabili rispetto alle UDIMM, a costo di una latenza leggermente superiore e di un costo maggiore.

(Dual In-line Memory Module): è una categoria generale di moduli di memoria. CAS (Column Address Strobe): è un parametro della RAM che indica il numero di cicli di clock necessari affinché la memoria risponda a un comando di lettura. Ovviamente, valori più bassi significano tempi di risposta più rapidi. Tipicamente aumentano con ogni generazione di RAM (le DDR1 hanno valori CAS intorno a 2-3, le DDR5 oltre 30), ma siccome cresce anche la velocità di clock, questo compensa l'aumento del CAS.

