Quali sono i migliori TV in offerta Prime Day?

LG OLED Evo C3 La serie LG OLED Evo rappresenta a oggi una delle migliori scelte sul mercato, con una maggiore luminosità rispetto ai pannelli OLED tradizionali. Il processore α9 di sesta generazione utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare la qualità dell'immagine e del suono, in tempo reale. Ampio supporto HDR (Dolby Vision, HDR10 Pro e HLG), mentre per l'audio c'è il Dolby Atmos, per un'esperienza immersiva (se avete un impianto che lo supporta). Il sistema operativo è WebOS 23, che forse non sarà il migliore in termini di design, ma è tra i più semplici e intuitivi che ci siano. Il modello da 65'' rappresenta la nostra scelta perché in un'ottica di lungo periodo il 55'' potrebbe essere troppo piccolo, ma in offerta c'è anche un taglio più piccolo (lo trovate più in basso, assieme agli altri televisori.

Hisense 55" QLED 4K Questo modello di Hisense si distingue per l'ottimo rapporto qualità / prezzo, offrendo una buona esperienza di visione, grazie alla tecnologia Quantum Dot, a fronte di una dimensione che si adatta bene a pressoché ogni stanza. E per chi avesse bisogno di qualcosa di più piccolo, anche il 43'' è scontato: basta selezionare la diagonale direttamente dalla pagina Amazon. Buono il supporto HDR, inclusi Dolby Vision e HDR10+, e c'è anche l'audio Dolby Atmos, che però presuppone l'uso di un adeguato impianto per godere dei suoi benefici. Il sistema operativo VIDAA U7 offre un'interfaccia intuitiva e accesso a numerose app di streaming. Per chi avesse bisogno di un modello più orientato al gaming c'è un 55'', sempre di Hisense, che costa 80 euro in più, ma il prezzo di questo modello in particolare è in assoluto il migliore di sempre.

Samsung UE85CU7190UXZT Non abbiamo trovato televisori Samsung particolarmente eclatanti in offerta Prime Day, ma questo modello merita una menzione. Non si tratta certo di uno degli ultimi ritrovati con la migliore qualità visiva, anzi siamo alle prese con un pannello ormai basilare per Samsung. Ciò che colpisce sono le sue generose dimensioni di ben 85 pollici, una diagonale che non è certo per tutti, sia per lo spazio che occorre per metterselo in casa, sia per la spesa solitamente necessaria. Qui avrete il massimo delle dimensioni con il minimo prezzo.

Se i 3 modelli qui sopra non dovessero fare al caso tuo, a seguire trovi un sacco di altri televisori, di ogni dimensione e tecnologia, tutti con sconti molto elevati. Cambiare TV non è sempre così conveniente!

Per muoversi bene nella raccolta di televisori qui sopra è utile conoscere alcuni termini tecnici. Ecco quindi un breve glossario che ti tornerà utile in generale per capire quale TV è più adatta alle tue esigenze. Crystal UHD di Samsung: è la linea base di TV LED dell'azienda coreana, con risoluzione 4K

di Samsung: è la linea base di TV LED dell'azienda coreana, con risoluzione 4K QLED (Quantum Dot LED): utilizza nanoparticelle, chiamate "quantum dot", che permettono di avere una gamma di colori più ampia e accurata rispetto ai tradizionali TV LED. Anche luminosità e contrasto sono migliorati.

(Quantum Dot LED): utilizza nanoparticelle, chiamate "quantum dot", che permettono di avere una gamma di colori più ampia e accurata rispetto ai tradizionali TV LED. Anche luminosità e contrasto sono migliorati. OLED (Organic Light Emitting Diode): ogni pixel si illumina da solo senza bisogno di una retroilluminazione, e allo stesso modo ogni pixel può spegnersi completamente, producendo neri perfetti e un contrasto elevato.

(Organic Light Emitting Diode): ogni pixel si illumina da solo senza bisogno di una retroilluminazione, e allo stesso modo ogni pixel può spegnersi completamente, producendo neri perfetti e un contrasto elevato. LG OLED Evo : è una versione avanzata della tecnologia OLED che utilizza materiali migliori e una struttura del pannello ottimizzata, per avere maggiore luminosità e colori più accurati.

: è una versione avanzata della tecnologia OLED che utilizza materiali migliori e una struttura del pannello ottimizzata, per avere maggiore luminosità e colori più accurati. QD-OLED : combina i vantaggi di OLED e Quantum Dot per offrire una gamma di colori più ampia e accurata rispetto agli OLED tradizionali e una luminosità migliorata.

: combina i vantaggi di OLED e Quantum Dot per offrire una gamma di colori più ampia e accurata rispetto agli OLED tradizionali e una luminosità migliorata. Mini LED: utilizza LED molto più piccoli rispetto a quelli tradizionali, permettendo un controllo più preciso dell'illuminazione, migliorando il contrasto e riducendo l'effetto di aloni luminosi, e una maggiore luminosità.

