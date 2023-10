Manca pochissimo all'inizio della Festa delle Offerte Prime, la nuova promozione di Amazon Italia che per due giorni (10 e 11 ottobre) proporrà sconti mai visti su tantissimi prodotti. In verità, molte offerte tech sono già partite nelle ultime ore, quindi abbiamo deciso di raccoglierle tutte in questo articolo.

Sin da ora si possono fare ottimi affari con i dispositivi Amazon, con una serie di ribassi da non perdere per Fire TV, Echo, Kindle e altro. Ma le buone notizie non finiscono qui, perché ci sono anche tante promozioni speciali per i nuovi smartphone Xiaomi 13T e Google Pixel 8, per i notebook Lenovo e ASUS, per le fotocamere Sony e per i prodotti Apple.

