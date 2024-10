Le migliori offerte Prime Day 2024 sui Giochi da Tavolo, una selezione ristretta dei titoli da prendere al volo

L'8 e il 9 ottobre 2024 si festeggia il Prime Day autunnale di Amazon, una due giorni di offerte, coupon e promozioni su decine di migliaia di prodotti del catalogo italiano. Orientarsi fra tutti gli sconti non è banale, e in questo articolo ci concentreremo unicamente sui migliori Giochi da Tavolo in sconto Prime Day. Si tratta di una selezione ristretta di una decina (o poco più) di articoli che trovate in questi giorni a prezzi ridotti. Alcuni sono al prezzo più basso di sempre, altri sono sconti che non si ripetono da tempo. Considerate che queste promozioni sono dedicate esclusivamente agli utenti Amazon Prime. Occhio anche alla nostra TOP 10, dove abbiamo raccolto le 10 migliori offerte di questa Festa Prime 2024. Offerte AmazoN PRIME DAY

Le migliori offerte sui Giochi da Tavolo

Ecco la nostra selezione dei 10 migliori giochi da tavolo (e varianti) che trovate a prezzi davvero ottimi per questo Prime Day di Ottobre 2024.

7 Wonders Duel

7 Wonders Duel è un gioco da tavolo strategico pensato per due giocatori, basato sulla costruzione di civiltà. Alta rigiocabilità grazie alle molteplici strategie di vittoria: militare, scientifica o a punti.

grazie alle molteplici strategie di vittoria: militare, scientifica o a punti. Partite rapide ma piene di scelte tattiche che coinvolgono entrambe le fasi di gioco.

ma piene di scelte tattiche che coinvolgono entrambe le fasi di gioco. Facile da imparare ma con una profondità che soddisfa anche i giocatori più esperti. Perfetto per chi ama i giochi competitivi e strategici, 7 Wonders Duel è ideale per coppie o amici che cercano un'esperienza intensa ma accessibile.

Dixit: Disney

Dixit: Disney è un gioco da tavolo che unisce la creatività di Dixit con l'universo dei film Disney, perfetto per serate in famiglia o con gli amici. 84 carte illustrate ispirate ai film Disney e Pixar, per un'esperienza visiva coinvolgente.

ispirate ai film Disney e Pixar, per un'esperienza visiva coinvolgente. Regole semplici , ideali per giocatori di tutte le età, anche i più piccoli.

, ideali per giocatori di tutte le età, anche i più piccoli. Alta rigiocabilità grazie alla varietà di combinazioni e possibilità di interpretazione delle carte. Consigliato per famiglie e appassionati di Disney, Dixit: Disney è un'ottima scelta per chi cerca un gioco di narrazione divertente e accessibile​.

Dune: Imperium

Dune: Imperium è un gioco da tavolo strategico che combina meccaniche di deck-building e piazzamento lavoratori in un'ambientazione ispirata all'universo di Dune. I giocatori assumono il controllo di grandi casate, cercando di ottenere il potere tramite alleanze politiche, intrighi o forza militare. Alta rigiocabilità grazie alla varietà di strategie possibili, tra cui politica, economia e combattimento.

grazie alla varietà di strategie possibili, tra cui politica, economia e combattimento. Profondità strategica che richiede un'attenta gestione delle risorse e dei lavoratori.

che richiede un'attenta gestione delle risorse e dei lavoratori. Componenti di qualità e un'ambientazione coinvolgente ispirata ai film e ai libri di Dune. Perfetto per giocatori esperti che amano i giochi competitivi, Dune: Imperium è ideale per chi cerca sfide profonde e una forte componente strategica.

Exploding Kittens

Exploding Kittens è un gioco di carte veloce e divertente, in cui l'obiettivo principale è evitare di pescare una carta gatto esplosivo. Con un mix di strategia e casualità, questo gioco è perfetto per partite rapide e coinvolgenti con amici o familiari. Regole semplici , ideali per tutti, anche per chi non è abituato ai giochi da tavolo.

, ideali per tutti, anche per chi non è abituato ai giochi da tavolo. Design umoristico che rende ogni partita leggera e spensierata.

che rende ogni partita leggera e spensierata. Alta interazione tra i giocatori, con carte speciali che permettono di saltare turni o fermare azioni. Perfetto per chi cerca un gioco divertente e poco impegnativo, Exploding Kittens è l'ideale per serate in compagnia all'insegna delle risate. Per questa Festa delle Offerte Prime ci sono in offerta vari kit: oltre quello base ci sono varie espansioni o anche l'edizione per 2 giocatori.

Hotel (nuova edizione)

Hotel (nuova edizione Asmodee) è un classico gioco di strategia in cui i giocatori competono per costruire hotel di lusso in tutto il mondo. Design moderno e accattivante : L'edizione 2024 include edifici 3D e una grafica aggiornata che rendono il tabellone molto più immersivo.

: L'edizione 2024 include edifici 3D e una grafica aggiornata che rendono il tabellone molto più immersivo. Strategia semplice ma avvincente : Acquista terreni, costruisci hotel e manda in bancarotta i tuoi avversari, mantenendo regole facili da imparare.

: Acquista terreni, costruisci hotel e manda in bancarotta i tuoi avversari, mantenendo regole facili da imparare. Perfetto per tutta la famiglia: Adatto dai 8 anni in su, con partite coinvolgenti da 40 minuti per 2-4 giocatori. Ideale per chi ama giochi di strategia simili a Monopoli, ma con un twist più moderno e dinamico​.

Star Wars Villainous

Star Wars Villainous è un gioco da tavolo ispirato al celebre Villainous di Ravensburger che permette ai giocatori di impersonare i più noti cattivi dell'universo di Star Wars, sfruttando meccaniche asimmetriche e strategie uniche. Personaggi iconici : Puoi giocare con Darth Vader, Kylo Ren, Moff Gideon e altri villain celebri, ognuno con obiettivi unici.

: Puoi giocare con Darth Vader, Kylo Ren, Moff Gideon e altri villain celebri, ognuno con obiettivi unici. Strategia e interazione : Il gioco offre alta interazione grazie alle carte Fato, che permettono di ostacolare gli avversari.

: Il gioco offre alta interazione grazie alle carte Fato, che permettono di ostacolare gli avversari. Esperienza coinvolgente: Le miniature e la grafica di alta qualità arricchiscono l'immersività nel mondo di Star Wars. Ideale per fan di Star Wars e appassionati di giochi strategici che amano sfide complesse e tattiche​.

Throw Throw Burrito

Throw Throw Burrito è un gioco da tavolo che combina carte e "palla avvelenata" in un mix di strategia e divertimento fisico, nel senso stretto del termine. I giocatori devono raccogliere set di carte per guadagnare punti, ma anche lanciare morbidi burritos di schiuma per sconfiggere gli avversari durante le battaglie. Divertimento garantito : Le sfide con i burritos rendono ogni partita unica e coinvolgente.

: Le sfide con i burritos rendono ogni partita unica e coinvolgente. Facile da imparare : Le regole semplici lo rendono perfetto per tutti, anche per i principianti.

: Le regole semplici lo rendono perfetto per tutti, anche per i principianti. Gioco veloce: Le partite durano circa 15 minuti, ideali per serate con amici e famiglia. Ideale per gruppi da 2 a 6 persone, Throw Throw Burrito è perfetto per chi cerca un gioco dinamico e spensierato, adatto a tutte le età.

UNO Deluxe (e varianti)

UNO Deluxe è la versione elegante del celebre gioco di carte UNO, perfetta per chi cerca qualità e divertimento in una confezione raffinata. Confezione deluxe : Include carte di alta qualità e una scatola elegante, ideale anche per collezionisti.

: Include carte di alta qualità e una scatola elegante, ideale anche per collezionisti. Adatto a tutte le età : Le regole semplici e immediate lo rendono perfetto per tutta la famiglia, dai 7 anni in su.

: Le regole semplici e immediate lo rendono perfetto per tutta la famiglia, dai 7 anni in su. Fino a 10 giocatori: Divertimento garantito sia in piccoli gruppi che con molti amici. Ideale per chi ama giocare a UNO e vuole un'edizione curata da portare ovunque​. Per la Festa delle offerte Prime ci sono tante altre varianti di UNO in offerta, fra cui Flip Extreme con una macchinetta lancia carte, House Rules per personalizzare le regole durante il gioco, ed Extreme, la versione più imprevedibile.

What do you Meme?

What Do You Meme? è un party game esilarante che ti permette di creare meme associando immagini e didascalie divertenti, perfetto per serate tra amici. Semplice e immediato : Le regole sono facili da apprendere, rendendo il gioco adatto a tutti, anche ai meno esperti.

: Le regole sono facili da apprendere, rendendo il gioco adatto a tutti, anche ai meno esperti. Meme personalizzabili : Ogni partita è diversa grazie alla possibilità di combinare liberamente carte immagine e didascalia.

: Ogni partita è diversa grazie alla possibilità di combinare liberamente carte immagine e didascalia. Alto tasso di risate: L'umorismo spesso irriverente garantisce un'esperienza divertente e coinvolgente. Ideale per chi ama i meme e vuole animare le proprie serate con un gioco rapido e pieno di risate​. C'è anche l'espansione Fresh Meme II con tanti nuovi meme.

Zombicide Seconda Edizione

Zombicide: Seconda Edizione è un gioco cooperativo a base di miniature ambientato in un'apocalisse zombie. I giocatori assumono il ruolo di sopravvissuti, e devono cercare di completare missioni e sopravvivere agli attacchi di orde di non morti. Questa nuova edizione aggiorna le meccaniche, rendendo il gioco più fluido e accessibile a tutti. Regole semplificate , con miglioramenti nelle meccaniche di attacco a distanza e uso dei veicoli.

, con miglioramenti nelle meccaniche di attacco a distanza e uso dei veicoli. Nuove miniature , inclusi sopravvissuti bambini e zombie unici come le Abominazioni.

, inclusi sopravvissuti bambini e zombie unici come le Abominazioni. Alto livello di rigiocabilità, grazie a 25 scenari collegati da una trama coinvolgente. Perfetto per chi cerca un gioco di sopravvivenza collaborativo con un forte impatto visivo e strategico.

Perché acquistare Giochi da Tavolo durante il Prime Day

Se guardate l'andamento dei prezzi dei giochi da tavolo su Amazon, noterete che i migliori prezzi di sempre sono applicati in occasioni quali Le offerte di Primavera, il Black Friday o i vari Prime Day. Di conseguenza è saggio aspettare queste occasioni per accaparrarsi qualche gioco da tavolo, anche in ottica di regali (Natale si avvicina!) o per arricchire la propria collezione.

Come scegliere il Gioco da Tavolo giusto per te

Non solo ci sono tantissimi giochi da tavolo in circolazione (e in offerta), ma ci sono anche tantissimi generi di appartenenza. Scegliere il più adatto non è banale. Il consiglio è sia quello di leggere le recensioni degli altri utenti, forse il modo più rapido per capire se può fare al caso nostro, sia farsi un'idea delle meccaniche dal materiale ufficiale. La prima domanda che vi dovete porre è: volete un qualcosa di competitivo, dove al tavolo c'è un vincitore e tanti sconfitti, o un gioco cooperativo dove si vince tutti insieme? In questa guida trovate i migliori giochi da tavolo del momento.

Consigli per non perdere le migliori offerte

