Il Prime Day si avvicina, ma gli sconti sugli eBook sono già qui: 10 libri da leggere subito

Veniamo quindi ai suggerimenti per le letture estive! Tra i titoli in offerta, di cui trovate l'elenco completo qui sotto, ci sono ebook per tutti i gusti: non mancano grandi classici, come La fattoria degli animali di Orwell o L'amore ai tempi del colera di Márquez, ci sono ottimi titoli di autori italiani, come lo splendido Sostiene Pereira di Tabucchi, in cui l'autore racconta la dittatura portoghese di Salazar attraverso gli occhi dell'inetto dottor Pereira, o I russi sono matti di Paolo Nori, in cui l'autore – professore di letteratura russa e traduttore di alcuni dei più famosi romanzi russi in italiano – racconta in modo informale i capolavori di Dostoevskij e Tolstoj, attraverso citazioni ed episodi di cronaca.

Ci sono poi quelli che potremmo considerare dei veri e propri classici moderni, come 1Q84 di Murakami o Trainspotting di Welsh, libro da cui è tratto il celeberrimo film di Danny Boyle. E infine spazio anche ai fumetti, con l'immancabile Zerocalcare: tra i vari titoli in offerta dell'autore romano, vi segnaliamo Macerie Prime e il seguito Macerie Prime. Sei mesi dopo, davvero imperdibili. Se invece preferite la saggistica, vi raccomandiamo Superintelligenza di Nick Bostrom, un libro consigliato da ogni esperto di tecnologia in cui il filosofo svedese riflette sui rischi dell'intelligenza artificiale (il saggio è del 2014, ma ancora estremamente attuale), e Propizio è avere dove recarsi di Carrère, una raccolta di saggi brevi e articoli di giornale del più famoso autore francese contemporaneo.

