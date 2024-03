Questi prodotti adesso sono quasi gratis: approfittatene!

Forse avete sentito dire che in questi giorni ci sono le offerte di primavera su Amazon, ma giustamente non ve la sentite di spendere grandi cifre. È la stessa cosa che abbiamo pensato anche noi, e allora in questo articolo abbiamo deciso di raccogliere solo prodotti dal prezzo bassissimo, meno di 10 euro, in molti casi anche meno di 5 euro. In questo modo magari troverete un piccolo sfizio da togliervi, senza rimpiangere troppo la spesa. Se poi voleste dare un'occhiata a qualcosa di più generale, c'è sempre la nostra TOP 10 aggiornata con i migliori prodotti in assoluto, senza badare (troppo) al prezzo.

1. Cuffiette

A queste cifre parliamo ovviamente di auricolari cablati. Ma non sottovalutateli! Hanno 2 grandi vantaggi: funzionano subito, e funzionano bene. Nel senso che non hanno mai problemi di connessione o tempi morti, e la latenza è ridotta al minimo.

2. Videogiochi

So cosa state pensando: "a meno di 10 euro non ci sono giochi decenti!" E invece dovrete ricredervi perché, seppure parliamo di "vecchie glorie", i titoli seguenti meritano attenzione se non li aveste mai giocati.

3. Porta cellulare ad anello

Personalmente non sono un fan di questo tipo di porta-cellulare, ma conosco un sacco di persone che la pensano diversamente, e chi sono io per giudicare! Ecco allora qualche proposta, ma sono convinto che sia facile trovarne tanti altri.

4. Accessori Apple Watch

Sapevate che ci sono un sacco di piccoli accessori dedicati ad Apple Watch? No? Eccone alcuni!

5. Cavi e cavetti

Lo abbiamo già detto che il cablato vince sul wireless? Magari non è proprio così, ma avere un cavo a portata di mano fa sempre comodo. Ricordatevi però di applicare i coupon sui prodotti qui sotto, per avere uno sconto ulteriore.

6. Lampadine

Nel 2024 le lampadine devono essere a risparmio energetico. E in qualche caso anche smart. Vediamo cosa c'è di buono, a prezzo basso.

7. Adattatori

Ok, questa è un po' difficile da spiegare. Avete presente quando dovete collegare una cosa a un'altra ma non avete il cavo giusto? O comprate un altro cavo, o, per l'appunto, un adattatore.

8. eBook

Se avete un ebook reader, approfittate degli sconti di questo periodo: fino al -93% sugli ebook in lingua inglese e fino a 3€ in meno sui libri di questa selezione. Già che ci siamo, tutti gli eBook qui presenti dovrebbero costare meno di 10 euro. Inutile consigliarvene uno piuttosto che un'altro: sono così tanti e così vari che i gusti personali fanno la differenza.