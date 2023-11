Fatevi furbi: usate i profili shopping di Amazon per non fare confusione durante il Black Friday!

In un periodo di acquisti frenetici come il Black Friday può capitare che il proprio account Amazon diventi altrettanto delirante, soprattutto per chi condivide l'account con altri membri della famiglia o amici. È infatti piuttosto frequente che per ogni nucleo domestico ci sia un solo abbonamento ad Amazon Prime, utilizzato però da persone diverse, ciascuna con i suoi gusti, le sue propensioni all'acquisto e le sue preferenze; e allora non sarebbe meglio che ciascuno avesse un proprio profilo?

Ecco quindi che Amazon mette a disposizione i così detti profili di shopping, che separano attività come la ricerca (e la cronologia) per offrire a ciascun utente consigli personalizzati sulle sue abitudini, e non su quelle degli altri utilizzatori dell'account.

BLACK FRIDAY AMAZON

L'aggiunta di un profilo ad Amazon non cambia l'uso generale dell'account. La cronologia degli ordini, i metodi di pagamento, gli indirizzi memorizzati: tutto rimane inalterato e utilizzabile da qualsiasi profilo associato all'account.

Soltanto in questo modo non mescolerete le vostre ricerche a quelle altrui, e potrete avere un'esperienza di acquisto più personalizzata.

Del resto è la stessa cosa che succede su Prime Video (e altri servizi di streaming): ciascuno ha il proprio profilo con i contenuti guardati e consigliati, ma il servizio di streaming è quello, e i titoli disponibili non cambiano, così come il proprietario dell'account, che rimane unico. Addirittura su Amazon possono esserci i profili per gli animali! Vediamo quindi come creare un nuovo profilo shopping e come utilizzarlo.