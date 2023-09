Cashback Galaxy S23: rimborsi fino a 300€ e Galaxy Tab A8 in omaggio

Torna ancora la promozione per mezzo della quale è possibile acquistare i top di gamma S23, S23+ e S23 Ultra a prezzi prelibati grazie al cashback Samsung. Basta infatti comprare uno dei modelli in promozione presso i negozi convenzionati per avere l'accesso alla promo, così da richiedere il rimborso. Tra gli store aderenti c'è Amazon, che attualmente sta proponendo alcuni esponenti a cifre interessanti.

Dopo aver acquistato il prodotto promozionato, è necessario registrare il proprio ordine su Samsung Members. Il cashback è così distribuito:

300€ di cashback per coloro che acquisteranno Galaxy S23 Ultra (codice modello SM-S918B)

di cashback per coloro che acquisteranno Galaxy S23 Ultra (codice modello SM-S918B) 200€ di cashback per coloro che acquisteranno Galaxy S23+ (codice modello SM-S916B)

di cashback per coloro che acquisteranno Galaxy S23+ (codice modello SM-S916B) 100€ di cashback per coloro che acquisteranno Galaxy S23 (codice modello SM-S911B)

L'iniziativa andrà avanti fino al 17 settembre 2023 ed è valida anche in altri negozi, ma vi consigliamo di visitare questa pagina per conoscere maggiori dettagli.

Per chi volesse acquistare un dispositivo dallo store di Samsung, potrà ricevere anche un Galaxy Tab A8 in omaggio grazie a questa promo.

In basso trovate la selezione delle migliori configurazioni di Galaxy S23 in sconto, divise per paragrafo in base al modello: il prezzo mostrato prevede già la cifra finale con cashback applicato. Vi lasciamo anche il tasto per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove segnaliamo ogni giorno gli affari migliori in giro per il web, senza esagerare con le notifiche.