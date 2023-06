500€ di rimborso sui top di gamma Samsung: promozione attiva su Amazon

Samsung rilancia ancora una volta l'iniziativa promozionale con la quale è possibile acquistare i suoi top di gamma a prezzi prelibati grazie al cashback. Basta infatti comprare uno dei modelli in promozione presso i negozi convenzionati per avere l'accesso alla registrazione presso Samsung Members, così da richiedere il rimborso. Tra gli store aderenti c'è Amazon, che attualmente sta proponendo alcuni esponenti a cifre molto golose.

Prima di procedere oltre, vi lasciamo qui sotto il tasto per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove segnaliamo ogni giorno gli affari migliori in giro per il web, senza esagerare con le notifiche.

Canale Telegram Offerte