Il programma Prime Student vi fa un bel regalo! Se siete studenti iscritti all'iniziativa di Amazon Italia, potete ottenere uno sconto immediato di 100€ su tanti smartphone Samsung di ultima generazione, massimizzando il risparmio. Parliamo di nomi grossi come Galaxy S24 e Galaxy S23, dunque si possono fare grandi affari su prodotti di qualità.

La promozione è valida fino 19 maggio 2024 per tutti gli utenti Amazon iscritti al programma Prime Student. Per ottenere lo sconto basta semplicemente accedere ad Amazon col proprio account, inserire il prodotto nel carrello e procedere al pagamento. Lo sconto di 100€ sarà visualizzato nel riepilogo totale dell'ordine.

Si tratta di uno sconto extra che si applica solo a cinque modelli selezionati, che trovate riportati nella lista in basso, con relativi link diretti per l'acquisto. La buona notizia è che il ribasso è aggiuntivo rispetto al prezzo già scontato da Amazon. Per tutti i dettagli sulla promozione potete andare su questa pagina.

