Questa lavapavimenti vi svolterà le pulizie alla metà del prezzo di un Dyson

La Proscenic F10 si ritaglia un posto tra le offerte più interessanti disponibili in questo periodo, grazie alla possibilità di risparmiare 60€ sul prezzo di listino su Amazon Italia. Basta selezionare la casella "COUPON" nella pagina del prodotto per attivare lo sconto e acquistare questa lavapavimenti senza fili al prezzo speciale di 239€.

Nel dettaglio, si tratta di un dispositivo efficace per la pulizia dei pavimenti, combinando la funzione di aspirazione, lavaggio e asciugatura in un unico passaggio. La F10 è dotata di un pulsante per lo spruzzo dell'acqua che permette di affrontare sia lo sporco secco, che quello bagnato. Grazie alla pulizia a 500 giri/minuto, riesce a rimuovere anche le macchie più ostinate: e se le cose dovessero mettersi male, basta tenere premuto il pulsante dello spruzzo d'acqua per distribuire uniformemente una quantità d'acqua fino al 500% in più sul rullo spazzolante, garantendo una pulizia profonda.

Un'altra caratteristica distintiva del Proscenic F10 è la tecnologia di auto-pulizia e auto-asciugatura. Premendo un pulsante, il rullo spazzolante si pulisce e si asciuga automaticamente grazie all'aria generata dal ventilatore: a onor del vero questa funzionalità non è perfetta, ma fa il suo dovere se si considera la sua fascia di prezzo.

Il Proscenic F10 è dotato di un display a LED che aggiorna in tempo reale sullo stato del dispositivo e supporta audio multilingue. Sono disponibili tre modalità di pulizia: Modalità Smart per pulizie di base, Modalità Max per pulizie profonde e una Modalità Aspirazione che aspira i liquidi, adatta a diverse situazioni di pulizia.

La Proscenic F10 è dunque una lavapavimenti senza fili che, ad un prezzo molto vantaggioso, rappresenta un valido aiuto nelle pulizie domestiche: approfittate pure dell'offerta facendo clic su questo link. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi segnaliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.