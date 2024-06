Lavapavimenti e Aspirapolvere in un click e ad prezzo da far impallidire Dyson

La Proscenic P11 Mopping rappresenta senz'altro una delle offerte speciali migliori disponibili in questi giorni, visto che è possibile risparmiare 50€ sul prezzo di listino offerto da Amazon Italia. Basta infatti spuntare la casella "COUPON" sulla pagina del prodotto per attivare lo sconto e portarsi a casa questo aspirapolvere al prezzo speciale di 129€.

Nel dettaglio, si tratta di un modello molto valido nel mondo delle scope elettriche senza fili, poiché combina la funzione di aspirapolvere con quella di lavapavimenti, in un utilizzo semplice ed immediato grazie al display LED integrato. Il design wireless e leggero, insieme alla possibilità di convertirla in un aspirapolvere portatile, la rende versatile per una vasta gamma di usi, dalle scale alle automobili.

È dotata di un serbatoio dell'acqua da 340 ml e di uno sterzo girevole a 180 gradi, cosa che gli consente di aggirare facilmente gli ostacoli e raggiungere anche gli angoli più difficili.

Tra l'alltro, il motore digitale della P11, con una potenza di 500 W e 35K Pa di aspirazione, è un punto di forza che le consente di affrontare con successo tappeti, peli di animali domestici e vari tipi di sporco e detriti. Non male anche l'autonomia, che promette fino a 60 minuti di utilizzo alla minima potenza, un valore che cala a 20 quando si imposta il massimo dell'aspirazione. A questo link trovate il nostro speciale dedicato, nel caso voleste approfondire.

In sintesi, la Proscenic P11 Mopping è una scopa elettrica e lavapavimenti che, ad un costo molto interessante, può aiutarvi in modo sostanziale nelle pulizie domestiche: approfittate dell'offerta facendo clic su questo link. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.