Il controller di PS5 oggi costa meno: prendetelo ora, conviene!

Il DualSense, il controller ufficiale per PS5, è di nuovo in ribasso su Amazon. Oggi lo trovate in offerta speciale a soli 49€ circa grazie ai Days Of Play, l'evento promozionale dedicato alla community PlayStation. Ci sono tante colorazioni in sconto fino al 12 giugno 2024, tutte vendute e spedite direttamente da Amazon.

Il controller DualSense di PS5 è il punto di forza della quinta console casalinga di Sony: riprende molte caratteristiche viste in gamepad di altre piattaforme e le unisce in un'unica soluzione, racchiusa in una scocca bicolore deliziosa. Grazie al suo feedback aptico e ai grilletti adattivi, potrete godervi diversi livelli di forza e tensione, mentre interagite con l'attrezzatura e l'ambiente nei videogiochi: la pioggia, la tensione dell'arco, i proiettili di un fucile, ogni sensazione è tradotta in vibrazioni ed intensità diverse, fedeli alla realtà.

Se volete approfittare dell'offerta per avere un secondo DualSense e quindi poter giocare in due ai titoli PS5, allora fate clic su questo indirizzo o sui pulsanti nei box a seguire.

In basso vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale.