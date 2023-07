PS5 con FF XVI in forte sconto su Amazon per il Prime Day, e il pomeriggio costerà anche meno!

Tradotto significa che il bundle può essere vostro a 519€ , meno di quanto costerebbe la console senza nessun gioco incluso. Quindi non solo la pagate meno, ma vi portate a casa anche l'ultimo capitolo di Final Fantasy !

L'ultimo giorno di Prime Day parte alla grande : arriva solo per gli abbonati a Prime un ottimo sconto sul bundle PS5 + Final Fantasy XVI , nella versione della console con disco, pari al 16% del prezzo di listino .

Per il bundle in questione è definitivamente il prezzo più basso di sempre, ma Amazon sembrerebbe avere qualche altro asso nella manica per questo pomeriggio.

Tra le Offerte WOW! di oggi quasi in ultima posizione c'è anche PlayStation 5 con il bollino WOW Deal. Si tratterebbe della versione con lettore ottico priva di giochi in bundle. Normalmente il prezzo ammonterebbe a 549€, e considerato che è già stata scontata a 499€ in passato (intendiamo prima dell'aumento, visto che 499€ era il suo prezzo originale), è lecito aspettarsi un prezzo minore di 499€.