È l'ultimo giorno per acquistare PS5 con EA SPORTS FC24 a prezzo scontatissimo

È l'ultimo giorno per approfittare della super promozione in atto per il bundle con PS5 e il nuovissimo gioco di calcio EA SPORTS FC 24, nato dalle "ceneri" di FIFA. Se vi piace il calcio virtuale, non potete assolutamente perdervelo, considerando che il prezzo di listino di 619€ ha ricevuto uno sconto del 20%, portando la cifra finale a 499€.

All'interno della confezione troverete la versione standard di PS5 (quella con il lettore disco per intenderci) insieme ad un voucher per riscattare l'edizione digitale completa di EA SPORTS FC 24. Per acquistare il bundle speciale, fate clic sul tasto nel box in basso. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, il modo ideale per rimanere sempre aggiornati sui migliori affari in giro per il web.