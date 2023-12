Regali di Natale 2023: l'abbonamento gaming dell'ultimo momento

Manca solo un giorno a Natale e non avete ancora trovato il regalo giusto? Meno male che ci siamo noi ad aiutarvi con la nostra rubrica delle migliori idee regalo tech e nerd. Siamo arrivati all'ultimo consiglio e ormai non c'è più tempo per suggerirvi prodotti fisici da acquistare a buon prezzo. Quello che potete fare, però, è comprare un regalo digitale, che arriva dritto nella casella email in pochi secondi, evitando qualsiasi corriere o consegna a domicilio.

Il protagonista dell'ultimo consiglio last minute non è il classico buono Amazon personalizzato (sarebbe stato troppo facile così), ma un abbonamento al servizio gaming più completo, il Game Pass di Microsoft. Se non lo conoscete ancora, nella prossima sezione ve ne parleremo meglio, ma se cercate altri regali digitali potete visitare anche la pagina dedicata su Amazon.