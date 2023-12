Regali di Natale 2023 last minute: l'abbonamento al miglior servizio di streaming del momento

Oggi quindi dedichiamo questo spazio a un abbonamento a un servizio di streaming, quello che, a mio avviso, è il migliore per qualità dei contenuti al momento in circolazione. Nel caso cercaste altri buoni regalo, potete sempre dare un'occhiata ad Amazon !

Mancano 3 giorni a Natale , e noi di SmartWorld vogliamo accompagnarvi alla festa più bella dell'anno con una serie di consigli spassionati per idee regalo e non. È venerdì 22 dicembre , e oramai è un po' tardi per gli acquisti online. Quindi, a meno di non rivolgersi ai negozi fisici, l'alternativa è puntare su qualcosa di virtuale, un regalo nerd / tech comunque molto apprezzato da chi è avvezzo a questo genere di cose.

Ebbene sì, Apple TV+!

Angolo confessione: non sono un grande fan di Apple. Però ragazzi, Apple TV+ è una vera bomba. Il servizio di streaming di Cupertino è partito un po' in sordina, con prezzi bassissimi, pochi (ma buoni) contenuti e scarsa compatibilità.

Da settembre 2019, periodo di lancio del servizio, a oggi ne ha fatta di strada.

Il prezzo è decisamente aumentato, ma fortunatamente sono aumentati anche i contenuti di cui è possibile godere. Vale sempre quanto detto prima: pochi ma buoni. Il catalogo non esplode di contenuti, e per la maggior parte sono serie TV, ma è praticamente impossibile trovare un servizio di streaming in cui qualsiasi contenuto è curato e all'altezza delle aspettative quanto quelli di Apple TV+.

Le migliori serie TV degli ultimi anni penso di averle viste proprio qui: Ted Lasso, una commedia sul calcio che mai mi sarei sognato di vedere a cui sono affezionato in un modo inaspettato; For All Mankind, una serie TV ucronica scritta e creata da un certo Ronald D. Moore (Battlestar Galactica, diversi episodi di Star Trek) che immagina cosa sarebbe successo se il primo uomo sulla Luna fosse stato di origine sovietica; See, una serie post-apocalittica in cui tutta l'umanità è cieca; Silo, un'altra serie fantascientifica distopica adattata dalla serie di romanzi di Hugh Howey; The Morning Show, un'altra serie, stavolta drammatica, che non era proprio nelle mie corde e che si è rivelata essere un piccolo capolavoro; Slow Horses, una crime story con quel gigante di Gary Oldman che vi tiene incollati alla poltrona.

E non ho citato gli ultimi arrivi, come Monarch: Legacy of Monsters, o altre perle come Fondazione, Scissione, Shrinking (altra serie drammedy che ho adorato), Servant e tante altre. E non mi metto a elencare i film sennò non ne usciamo più. Sta di fatto che è praticamente impossibile trovare una serie TV brutta, e fra quelle elencate ce ne sono molte che vantano già diverse stagioni da godersi.