Regali di Natale 2023: un tracker per non perdere le chiavi

Oggi parliamo di un oggetto piccolo ma che può fare la differenza nella vita delle persone smemorate: un Bluetooth tracker, AirTag e non solo. Se poi volete altri spunti per i regali di Natale, potete dare un'occhiata alla pagina dedicata su Amazon .

Mancano 22 giorni a Natale, e anche oggi noi di SmartWorld vogliamo aiutarvi a far trovare i migliori regali possibili sotto l'albero. Per tutti i giorni che precedono il Natale, vi suggeriremo un'idea regalo al giorno , un prodotto che ciascuno di noi ha apprezzato particolarmente: parliamo ovviamente di dispositivi di elettronica di consumo, o comunque in generale di possibili regali nerd .

Bluetooth tracker (AirTag e non solo)

Le persone distratte e smemorate hanno sempre un rapporto complicato con le chiavi, il portafogli, e tutti quegli altri oggetti che ti togli dalle tasche quando torni a casa e magari non ricordi bene dove hai messo.

Per questo genere di problema, c'è una soluzione semplice ed efficace: un Bluetooth tracker.

Parliamo di un piccolo gadget da attaccare al portachiavi e non solo, che si può far suonare dallo smartphone per ritrovare l'oggetto smarrito.

Il più famoso negli ultimi anni è sicuramente l'AirTag, che è ovviamente la scelta consigliata per chi ha iPhone: grazie alla rete Dov'è di Apple, AirTag permette di localizzare dispositivi smarriti anche all'esterno, mostrandone la posizione sulla mappa grazie a un sistema che aggiorna la posizione geografica in maniera anonima e sicura quando una persona con iPhone passa vicino all'AirTag smarrito. Lo stesso sistema funziona anche con altri tracker certificati da Apple, per cui non dimenticate che esistono anche alternative più economiche ad AirTag, come quelle che vi suggeriamo di seguito.

Chi invece utilizza un dispositivo Android, al momento dovrà fare a meno della localizzazione all'esterno, ma guadagnerà un'altra funzione utile, ossia la possibilità di far suonare lo smartphone dal portachiavi.

Tutti i più famosi tracker Bluetooth compatibili (anche) per Android, infatti, hanno un tasto che permette di far squillare il dispositivo a cui sono associati, anche se sono in modalità silenziosa. Perché i distratti non perdono mica solo le chiavi, ma anche il telefono. Tra i prodotti più consigliati in tal senso, ci sono i tracker di Tile, Chipolo e Filo.

Qui sotto una piccola selezione di Bluetooth tracker, sia per chi ha iPhone, che per chi ha Android.