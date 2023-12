Regali di Natale 2023: il caricabatterie tuttofare

Mancano 24 giorni a Natale, e noi di SmartWorld vogliamo accompagnarvi alla festa più bella dell'anno con una serie di consigli spassionati per idee regalo e non. Ecco quindi che da oggi e fino al 24 dicembre vi suggeriremo un articolo al giorno che ciascuno di noi ha apprezzato particolarmente: parliamo ovviamente di dispositivi di elettronica di consumo, o comunque in generale di possibili regali nerd .

Anker GaN Prime

Smartphone, notebook, smartwatch e chi più ne ha più ne metta! Ogni giorno siamo costretti a ricaricare sempre più dispositivi, ciascuno magari con il suo alimentatore, il suo cavo, e la sua presa diversa. Ecco perché, soprattutto in viaggio, ma anche nella vita di tutti i giorni, è comodo avere un caricabatterie universale, da poter usare cioè con dispositivi diversi, anche tutti assieme.

Ecco a voi Anker GaN Prime!

Si tratta di un caricabatterie al nitruro di gallio, ovvero compatto, tanto compatto che anche la presa di corrente si ripiega su sé stessa. Tra l'altro si tratta di una classica presa italiana: niente terra, niente schuko, il che non guasta mai per un fatto di semplicità, anche in viaggio.

Potete usarlo su un singolo dispositivo con una potenza di 67 Watt, oppure 65 Watt per la ricarica di 2 dispositivi assieme, o fino a 64,5 Watt con 3 dispositivi contemporaneamente. Due porte USB-C, per i device più moderni, e anche una USB-A, per un po' di retro-compatibilità, e per poterci collegare facilmente qualsiasi tipo di cavo.

Il prezzo di listino è di 60 euro, ma se applicate il coupon presente sulla sua pagina Amazon, subito sotto la prezzo, potete avere 10 euro di sconto. È un regalo utilissimo, anche solo per voi stessi.