Regali di Natale 2023: cuffie per isolarsi dai rumori

Mancano 16 giorni a Natale e, come ogni giorno dal 1 al 24 dicembre, anche oggi noi di SmartWorld vi consigliamo un regalo da mettere sotto l'albero. Oggi parliamo di audio e, più in particolare, di cuffie e auricolari a cancellazione del rumore: qui sotto trovate un po' di modelli consigliati, mentre se preferite orientarvi su altri regali, date un'occhiata anche a tutti gli altri consigli .

Cuffie e auricolari con cancellazione del rumore

Se volete fare un regalo a una persona che prende i mezzi quotidianamente, magari per andare a scuola o lavoro, o magari a qualcuno che lavora in un open space rumoroso, non c'è niente di meglio che delle cuffie (o auricolari) con cancellazione del rumore.

La cancellazione attiva del rumore (nota anche come ANC, Active Noise Cancelling) ha fatto passi da gigante negli ultimi anni: è una tecnologia che "ascolta" i suoni intorno e produce un segnale sonoro opposto, che va quindi ad annullare il rumore percepito.

I risultati migliori si ottengono con cuffie a padiglione, che avvolgendo le orecchie garantiscono un isolamento maggiore, ma ovviamente gli auricolari sono più comodi e maneggevoli, e riescono comunque a isolare moltissimo.

Tra i prodotti migliori in assoluto con cancellazione del rumore ci sono le cuffie e gli auricolari di Sony, in particolare i top di gamma WF-1000XM5 e WH-1000XM5, anche se chi ha iPhone (e altri prodotti dell'ecosistema Apple) potrebbe preferire i sempre ottimi AirPods Pro 2. D'altra parte, non è necessario spendere così tanto per avere una buona cancellazione del rumore: in particolare, per un buon rapporto qualità/prezzo, vi consigliamo le cuffie e gli auricolari di Soundcore, il marchio audio di Anker, di cui vi proponiamo alcuni modelli testati da noi e super consigliati nel box qui sotto. Se i modelli suggeriti non vi bastano e volete altri spunti, date un'occhiata anche alle nostre pagine dedicate alle migliori cuffie Bluetoooth e migliori auricolari Bluetooth.