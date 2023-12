Regali di Natale 2023: un ebook reader per leggere ovunque

Mancano 10 giorni a Natale e, come ogni giorno, anche oggi noi di SmartWorld vi suggeriamo un' idea regalo : come sempre, parliamo di dispositivi di elettronica di consumo e più in generale di regali "nerd" , selezionando prodotti che abbiamo provato e che ci sono piaciuti particolarmente.

Ebook reader

Prima o poi a tutti i lettori viene in mente l'idea che forse è ora di comprarsi uno di quegli aggeggi elettronici su cui leggere, abbandonando l'odore della carta e tutti quegli aspetti analogici della lettura. Ma passare a un ebook reader non è facile, quindi se conoscete un lettore appassionato che legge solo su carta, regalargli un Kindle o un Kobo potrebbe essere un'ottima idea.

Parlo di Kindle e Kobo perché trovo che siano in assoluto i dispositivi più immediati per chi non ha mai utilizzato un ebook reader, ma quale che sia il modello che scegliete, va bene comunque.

In ogni caso, i punti di forza degli ebook reader sono sempre gli stessi: la possibilità di portarsi dietro migliaia di libri per leggerne subito uno nuovo appena terminato il precedente, non avere problemi a leggere in metro un romanzo particolarmente grosso, spendere di meno (generalmente gli ebook costano molto meno dei libri cartacei) e occupare meno spazio in casa, specialmente con libri che non ci interessa particolarmente avere in formato cartaceo.

Tenete presente che anche il più economico degli ebook reader fa bene il suo lavoro: ovviamente ci sono delle differenze con i modelli più costosi (come tasti fisici per cambiare pagina, impermeabilità o display leggermente migliori), ma anche un Kindle base o un Kobo Clara 2E vanno benissimo, specialmente per una persona che si sta avvicinando per la prima volta. Qui sotto vi lasciamo i quattro modelli che consigliamo di più, se volete altri suggerimenti (o se volete saperne di più dei singoli modelli), vi rimandiamo alla nostra pagina Migliori ebook reader.