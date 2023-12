Regali di Natale 2023: la fotocamera (vera) che sembra un giocattolo

Se non avete mai sentito parlare di questo simpaticissimo gadget , nella sezione in basso scoprirete tutto su di lui. Intanto, per cercare altre idee regalo per Natale, vi consigliamo anche di dare un'occhiata alla pagina dedicata su Amazon .

Mancano 13 giorni a Natale e torniamo ancora una volta a darvi qualche consiglio per i regali a tema tecnologico. La nostra rubrica sulle idee regalo per Natale andrà avanti fino al 24 dicembre con un consiglio al giorno, e oggi tocca ad uno degli oggetti più sfiziosi della nostra lunga lista: Fujifilm Instax Pal .

Fujifilm Instax Pal

Alla prima occhiata non si direbbe, ma la piccola Fujifilm Instax Pal è una fotocamera in tutto e per tutto, con alcune funzioni smart adorabili. Il corpo è coloratissimo e resistente, a prova di bambino, con una bella ottica frontale che permette di scattare foto e brevi video.

La qualità non è elevatissima, ma è quello il bello.

Instax Pal è infatti pensata per funzionare insieme ad una stampante portatile come quella della serie Instax Mini Link: una volta collegate, è possibile stampare direttamente le foto scattate da Pal sulla Mini Link.

Ovviamente ci sono anche tante altre funzioni interessanti. Collegando la Instax Pal al proprio smartphone, è possibile usare l'app dedicata per salvare le foto scattate, gestire le impostazioni e usare i filtri sulle proprie foto. Potete anche cambiare il suono di scatto della piccola fotocamera, registrandone uno personalizzato con la vostra voce!

Instax Pal è un piccolo gadget perfetto per catturare l'attimo e può essere davvero un bel regalo per i più giovani. Il prezzo di listino sfiora i 100€ e sono disponibili varie colorazioni diverse, tutte in tonalità pastello. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere la recensione completa o guardare il video a inizio sezione.