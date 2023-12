Regali di Natale 2023: l'immancabile Friggitrice ad Aria di Xiaomi!

Mancano 10 giorni a Natale (9 a Una poltrona per due), e noi di SmartWorld vogliamo accompagnarvi alla festa più bella dell'anno con una serie di consigli spassionati per idee regalo e non. Ecco quindi che da oggi e fino al 24 dicembre vi suggeriremo un articolo al giorno che ciascuno di noi ha apprezzato particolarmente: parliamo ovviamente di dispositivi di elettronica di consumo, o comunque in generale di possibili regali nerd .

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L

La prima ha una risposta semplice: perché è un elettrodomestico sempre più desiderato e perché effettivamente torna molto utile, soprattutto quando si vuole cucinare qualcosa (rapidamente) la sera dopo una giornata di lavoro e non si ha voglia di ammattire dietro preparazioni e cotture lunghe e tediose. La seconda è altrettanto semplice: perché la Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L è una delle migliori per rapporto qualità/prezzo.

Il mondo delle friggitrici ad aria è più ampio di quanto pensiate: ci sono modelli che vanno da 50€ fino a 300€, e ci sono varianti dotati di cestelli molto piccoli (2 litri) e altri che simulano i forni convenzionali (oltre 20 litri); alcune hanno il vetro frontale e luce interna per sbirciare la cottura, mentre altre hanno cestelli chiusi lavabili in lavastoviglie; ce ne sono di classiche che cuociono da 70 a 200°C, e altre che hanno range molto più ampi (come la COSORI Turbo Blaze). Insomma, questo per dire che scegliere quella giusta non è banale.

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L, tra i tanti modelli che trovate su Amazon, è forse uno dei più eleganti in circolazione. Invece di essere il classico monolite nero dalle linee nemmeno troppo ricercate, è una friggitrice ad aria bianca con linee curve eleganti e display OLED con manopola dedicata per la selezione dei comandi.

Il range di temperatura va da 40° a 200°C, e grazie alle basse temperature potete anche fare preparazioni alternative come essiccazione, lievitazione, cottura lenta della carne e simili. Questo modello nello specifico ha un cestello da 4 litri dotato di vetro frontale, ottimo per famiglie di 2/3 persone (volendo anche 4). C'è ovviamente anche una luce interna che illumina il cestello, in modo da poter sbirciare lo stato della cottura senza aprire il cestello stesso.

Come se non bastasse, vanta app dedicata con controlli da remoto, ricette con i passaggi da seguire pensate appositamente per la Smart Air Fryer Pro 4L, e comandi vocali con Google Assistant.

Il prezzo di listino originale ammontava a 119,99€, ma da oramai diversi giorni è possibile trovarla sotto i 90€.