Regali di Natale 2023: stampante di ricordi

Mancano 5 giorni a Natale, e noi di SmartWorld vogliamo accompagnarvi alla festa più bella dell'anno con una serie di consigli spassionati per idee regalo e non. Ecco quindi che da oggi e fino al 24 dicembre vi suggeriremo un articolo al giorno che ciascuno di noi ha apprezzato particolarmente: parliamo ovviamente di dispositivi di elettronica di consumo, o comunque in generale di possibili regali nerd.

Oggi vi parliamo di una stampante portatile. Uno di quei piccoli gadget che può tramutare un ricordo in un oggetto fisico, magari perfetto da regalare alle persone con cui si condividere quel ricordo. Questa è la Instax Mini Link 2, che stampa nel formato Fujifilm Instax Mini, forse uno dei più iconici di questi anni. Funziona anche accoppiata al regalo che vi abbiamo suggerito qualche giorno fa. Se cercate altre idee potete dare un'occhiata alla pagina dedicata su Amazon.