Regali di Natale 2023: le nuove Piantine LEGO da montare con tutta la famiglia

Mancano 21 giorni a Natale (20 a Una poltrona per due), e noi di SmartWorld vogliamo accompagnarvi alla festa più bella dell'anno con una serie di consigli spassionati per idee regalo e non. Sono tutti consigli validi anche per gli auto-regali: cosa c'è di meglio infatti che allietarsi la giornata con un bel regalo che sappiamo sicuramente ci piacerà? Fino al 24 dicembre quindi vi suggeriremo un articolo al giorno che ciascuno di noi ha apprezzato particolarmente: parliamo ovviamente di dispositivi di elettronica di consumo, o comunque in generale di regali nerd e simili .

LEGO Icons Piantine

Il set LEGO Icons Piantine #10329 è sbarcato sul LEGO Store il 1° dicembre scorso, giusto in tempo per Natale.

E non è certo un caso: i set della linea Botanical, quelli per intenderci che replicano bonsai, orchidee, mazzi di fiori e altre piante vanno sempre a ruba intorno a Natale, perché si prestano perfettamente per essere regalati ad adulti come complemento di arredo. A costo di sembrare ripetitivo, ci sono ancora persone che entrano in casa e guardano da lontano il set LEGO Orchidea esposto in cucina pensando che sia un fiore vero.

Tornando alle nuove Piantine, il set vi propone ben 9 piante, ognuna con il proprio vaso, da assemblare in solitudine o in compagnia di amici e familiari. Ci sono 3 esemplari di piante carnivore, la venere acchiappamosche, la drosera capensis e la nepenthes, 3 della foresta pluviale, ovvero l'albero di giada, l'ossalide triangolare e l'anthurium, e infine 3 tipiche dei climi più caldi, una tipica pianta grassa, una mammillarie e una opuntie. Anche se non conoscete le piante citate, il risultato finale è davvero carino e, soprattutto, credibile.

Se avete amici e familiari che vorrebbero tanto un po' di verde in casa ma che al posto del pollice verde hanno una falce degna di un cavaliere dell'apocalisse, un regalo del genere è perfetto. E la spesa non è neanche così eccessiva! LEGO ultimamente ci ha abituato a prezzi da svenimento, ma LEGO Piantine può essere vostro per 49,99€. Il set è composto da 758 pezzi, e per la prima volta sulla scatola c'è un simbolino che indica proprio la possibilità di costruire il tutto in compagnia di più persone, anche grazie a una determinata divisione dei pezzi e alla presenza di più manuali sfogliabili.