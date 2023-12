Regali di Natale 2023: un MacBook è per sempre!

Mancano 18 giorni a Natale, e noi di SmartWorld vogliamo accompagnarvi alla festa più bella dell'anno con una serie di consigli spassionati per idee regalo e non. Ecco quindi che da oggi e fino al 24 dicembre vi suggeriremo un articolo al giorno che ciascuno di noi ha apprezzato particolarmente: parliamo ovviamente di dispositivi di elettronica di consumo, o comunque in generale di possibili regali nerd.

MacBook Air

Se non avete mai avuto un MacBook... non sapete cosa vi perdete! E con MacBook Air M2, a meno che non abbiate bisogno di una macchina davvero molto performante, cadete in piedi in ogni situazione.

Display superiore alla media dei portatili di questa fascia, tastiera e touchpad comodi e veloci, autonomia sorprendente e performance nel quotidiano incredibili: se si tratta di navigazione, uso office generico e multimedia, vi sembrerà di avere tra le mani un top di gamma; è solo quando lo stressate a lungo che mostra i suoi limiti. E poi non scalda mai, anche senza ventole, è silenzioso, subito pronto appena lo aprite, e ha un'audio che solo altri MacBook possono eguagliare.

Lo scoglio, per chi non ne avesse mai avuto uno, può essere macOS: i software più comuni ci sono tutti, ma l'impostazione del sistema operativo è diversa da Windows e un po' di tempo ci vorrà. Niente paura però: alla fine (probabilmente) lo amerete anche di più, e poi non vorrete tornare indietro. Del resto, "un MacBook è per sempre"! (Cit.)

Qui sotto vi lasciamo i box a tutte le varianti che ci sono in commercio, ma per esperienza personale, sebbene sia la più banale, vi consigliamo la colorazione argento: è quella che resiste meglio ai segni del tempo e della vita quotidiana.