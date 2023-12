Regali di Natale 2023: il sistema audio con lettore CD, radio e Bluetooth

Sistemi Audio Majority

Majority è un'azienda di Cambridge specializzata nella produzione di dispositivi sonori che abbiamo imparato a conoscere molto bene durante il corso di quest'anno: siamo rimasti particolarmente colpiti dai loro sistemi audio, poiché sono in grado di riprodurre musica in moltissimi modi, tramite lettore CD, Internet, radio, Spotify Connect, Bluetooth e altro ancora.

Esistono varie versioni dei sistemi Majority: ciò che cambia è il formato, ma bene o male godono delle stesse funzioni.

Ci sono vari ingressi USB e AUX, l'antenna allungabile per la radio, il modulo Wi-Fi e soprattutto un piccolo schermo LCD per navigare nel menù, così da selezionare la modalità di riproduzione preferita.

La scelta tra i vari modelli, dunque, deve ricadere sull'estetica, sulla grandezza e sulla relativa potenza sonora. Humboldt ad esempio vanta due unità ed un carrellino esterno per l'inserimento del CD, mentre il Quadriga è il più potente confezionato dall'azienda, ma anche il più costoso ed ingombrante, ed in più abbandona il carrellino per un lettore integrato, che "inghiotte" il CD per riprodurlo. Il più nuovo è il Bard ed è anche tra i meno costosi, oltre che tra i più compatti: ha dei bassi molto potenti, ma rinuncia al lettore CD. Occhio anche a Homerton 2: seppur sia il più vecchio e il meno potente a livello audio, è l'unico dotato di un formato compatto e del lettore CD.

Se dovete fare un regalo ad un amante della musica, siamo sicuri che lo farete felice con un qualsiasi dispositivo nei box qui sotto. La versatilità dei sistemi Majority è notevole e la qualità audio, nonostante le dimensioni compatte, riesce a regalare belle soddisfazioni.