Regali di Natale 2023: l'etichettatrice dal design irresistibile

Nella sezione in basso vi parliamo più nel dettaglio di questo particolare tipo di prodotto. Inoltre, se volete cercare altre idee regalo per Natale, vi consigliamo anche di dare un'occhiata alla pagina dedicata su Amazon .

Makeid Q1 Etichettatrice Bluetooth

MakeID Q1 è una etichettatrice a stampa termica che si connette via Bluetooth allo smartphone e consente di stampare, appunto, etichette personalizzate senza l'ausilio di cartucce. La sua peculiarità, come evidenziato nella nostra recensione, risede nel design, visto che si presenta come una piccola macchina da scrivere.

I pulsantini sulla parte frontale permettono di stampare al volo la data del giorno o un'etichetta salvata precedente nell'app, la quale, una volta scaricata sul vostro dispositivo Android o iOS, offre un editor pieno zeppo di adesivi, cornici, testi, codici a barre e molto altro con cui personalizzare la vostra etichetta. I nastri possono essere acquistati direttamente da Amazon e ce ne sono di vari tipi: per quanto riguarda la batteria, invece, basta collegare il cavo USB-C all'alimentazione per ricaricarla.

È comodo averne una in casa, così da etichettare tutto l'etichettabile, dai barattoli, alle scatole, fino ad arrivare ai biglietti regalo. Tra l'altro, questo modello in particolare stampa a 300 DPI, una delle maggiori risoluzioni tra le etichettatrici in commercio. In più, include già un nastro di etichette, quindi si tratta di un'idea regalo completa, oltre che molto originale.

Potete acquistarla in due colorazioni differenti direttamente da Amazon Italia: in questi giorni è tornata in offerta, quindi vi consigliamo caldamente di approfittarne.